Najbolji basketaši u Crnoj Gori put ka 3x3 tronu nastavljaju iz Kolašina.

12 ekipa podijeljenih u četiri grupe igraće na turniru na Ski centru Kolašin 1600, koji je četvrta stanica 3x3 Montenegro karavana, a dvodnevni program, u posebnom planinskom ambijentu donosi novi turnir za djevojke.



U petak, 19. avgusta, centralni događaj – muški timovi igraće na turniru čiji je nagradni fond 1000 eura. Prva dva, u Zeti i Pljevljima, pripala su G-unit-u, međutim, upravo u Baru, na regionalnom takmičenju, Podgorica Kodio zaustavio je niz Dabanovićeve ekipe. U Kolašinu ozbiljne namjere ima sastav NLO, koji je u Pljevljima stigao do polufinala.



„Ekipa se raduje nastavku 3x3 karavana u Kolašinu. Konkurencija će sigurno biti jaka, međutim kod nas vlada veoma pozitivna atmosfera i forma je u usponu, tako da se nadam da ćemo uz dobru igru i borbenost uspjeti da ponovimo dobar rezultat u

Pljevljima, a to je polufinale“ optimističan je član NLO-a Marko Petrić.



Program u petak startuje u podne. Očekuje se, kao i uvijek, vrhunski basket i neizvjesnost do posljednje sirene. Tako je, između ostalog, bilo i u Baru početkom avgusta:







Da 3x3 dani na Ski centru 1600 budu posebni, pobrinuće se i dame, u subotu, 20. avgusta, kao i najmlađi basketaši. To posebno raduje organizatore, koji, kroz podršku novim sportovima se trude i da promovišu zdrave stilove života.



„U dobrom duhu i dobroj atmosferi nastavljamo sa organizacijom sportskih događaja na Ski centru Kolašin 1600. Posle izuzetnog Teqball turnira, koji je održan prošle nedejlje, ovog vikend nas očekuje košarkaški spektakl u saradnji sa 3x3 Montenegro. Naime, drugu godinu za redom biće održan 3x3 turnir i uvjereni smo biti bolji od prethodnog, poučeni novim

iskustvima i stremljenju ka što boljoj organizaciji. Ski centar Kolašin 1600 zimi kao i ljeti je centar okupljanja ljudi koji vole sport, prirodu, aktivan život, slobodno vrijeme ispunjeno zabavom. Posebno zadovoljstvo nam pričinjava što je u takmičenje uključena i mlađa populacija i što na ovaj način afirmišemo zdrave stilove života i dajemo pozitivan primjer zabave. Stoga, u nadi da će ovakvih događaja biti više, srdačno pozivamo sve ljubitelje sporta, prirode, dobrog druženja da budu sa nama ovog petka i subote i da budu dio ovog vrlo popularnog događaja“, poručuje Nataša Pajović iz Skijališta Crne Gore.