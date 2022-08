Navijači su pronašli način da pomognu Novaku Đokoviću da uđe u Ameriku.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković ipak može da uđe u Ameriku na jedan način. Navijači su pronašli rješenje, a odgovor leži u Bahamima!

Prema zvaničnim informacijama Novak ne može da uđe u Ameriku jer nije vakcinisan, ali bi to mogao da uradi preko egzotičnog ljetovališta. Sve što je potrebno jeste da doleti na Bahame, a onda brodom da dođe do Floride.

"Za ulazak na Bahame potreban je samo negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Za ulazak na Floridu se ne traži dokaz o vakcinaciji kada se putuje ferijem ili brodom", navodi se u saopštenju Bahama.

Ovako se Novak odmara:

Upravo to su "iskopali" navijači poznatog tenisera i objasnili da je ovo način da legalno uđe u državu i da se takmiči na predstojećem US openu.

Doduše, mala je vjerovatnoća da će Novak ovo uraditi, posebno bez neophodne papirologije i svih dozvola. Prije svega zbog haosa koji se dogodio na Australijan openu.

Za to vrijeme Novak odmara na moru, trenira i sprema se za poslednji grend slem sezone. Samo mu još nedostaje odobrenje američkih vlasti za to. Mnogi pokušavaju na sve načine to da srede, pokrenuta je i peticija...