Nik Kirjos uveren je da bi osvojio titulu na Vimbldonu da je sa druge strane mreže bio bilo koji drugi protivnk osim Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia/Juergen Hasenkopf / Alamy Live News

Novak Đoković osvojio je Vimbldon, ukupno 21. grend slem trofej, a Nik Kirjos je uveren da je na londonskoj travi mogao do svog prvog velikog pehara. Samo da je na drugoj strani mreže bio neko drugi.

Australijanac tvrdi da bi sa onakvom igrom, posebno zbog odličnog servisa, pobedio bilo kog drugog protivnika.

"Iskreno, smatram da je moje prvo grend slem finale bilo impresivno. Osećam da bih pobedio bilo koga drugog sa onakvim servisom. Bilo koga osim Đokovića", rekao je Kirjos.

Vidi opis OSVOJIO BIH VIMBLDON DA MI ĐOKOVIĆ NIJE BIO RIVAL! Kirjos ponovo hvali Novaka: "Sa onakvim servisom dobio bih svakoga" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 10 / 10

Jedan od faktora koji je naveo kao bitan jeste kontrola emocija. Nešto u čemu nije uspeo ni tokom finala.

"Sledeći put ću morati malo bolje da se 'vozim' na tom talasu emocija. Ono što ljudi ne shvataju i što često mešaju jeste moje samopouzdanje, smatraju da je to arogancija. U isto vreme ne znaju kroz šta sam sve prošao", poručio je Kirjos.

Kirjos će biti deo US opena i pokušaće u Njujorku da dođe do prvog grend slem trofeja. Nadaju se mnogi da će na tom putu da mu stoji i Đoković, ali su šanse za to male pošto Novak nije vakcinisan.