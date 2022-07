Teniser imao je dobijen meč, ali je na kraju izgubio...

Izvor: MN Press

Dušan Lajović ponovo je u padu forme, izgubio je dobijen meč i ostao bez polufinala turnira u Kicbilu (Austrija).

Srpski teniser je izgubio od domaćeg predstavnika Filipa Mišolića, 205. igrača sveta - 2:6, 7:6 (7:5), 6:3. Imao je sve u svojim rukama, ali je na kraju morao da čestita protivniku. Da stvar bude bizarnija Filip će danas igrati i polufinalni duel.

Zbog kiše u Austriji meč je pomeren za jedan dan i delovalo je da to nije smetalo Dušanu. Dobio je prvi set rutinski (6:2). U drugom je brzo napravio brejk, poveo sa 4:2, a onda je pri rezultatu 5:4 servirao za meč. Bio je to jedan od njegovih najgorih servis gemova, bilo je 0:40, a treću brejk šansu je Mišolić realizovao. Potom je i sam propustio dve set lopte, da bi u taj-brejku uspeo da dođe do izjednačenja u setovima.

U trećem setu Filip je iskoristio psihološku prednost, brzo je napravio brejk i uspeo da privede meč kraju u svoju korist. Neće imati mnogo vremena za odmor, pošto kasnije danas izlazi opet na teren i igra protiv Janika Hanfmana (Nemačka).