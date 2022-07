Otkrio je pratiocima na društvenim mrežama šta se dešavalo na događaju UFC London.

Izvor: Profimedia

Najpoznatiji MMA borac srpskog porijekla obratio se pratiocima na društvenim mrežama šokantnom porukom. Aleksandar Rakić, koji se takmiči pod zastavom Austrije, fizički je napadnut sinoć u Londonu. Incident se dogodio na događaju UFC London, a njega je pokušao da savlada čovjek protiv kojeg se nekada borio u oktagonu.

Svojevremeno je Džimi Manuva dobio batine od Rakića, koji ga je nokautirao u njihovom jedinom međusobnom meču, a sada je pronašao najbezobrazniji način da uzvrati. Dok je Aleksandar Rakić napuštao dvoranu i kretao se ka hotelu, njegov nekadašnji rival ga je udario podlaktivom u vrat!

O tome Rakić nije želio da ćuti, već je čitavom svijetu ispričao šta se desilo nakon što je završeno veče u kojoj je publika ostala uskraćena za glavnu borbu, jer se Tom Aspinal povredio nakon 16 sekundi meča.

"Džimi Manuva, pi*ko, go*no jedno, kakvo sramno ponašanje sinoć. Ljudi, posle UFC London događaja sa obezbjeđenjem sam krenuo ka hotelu da bi 'gospodin' nešto dobacio ka meni. Nisam čuo šta, stvarno, nemam ništa sa njim... Krenuo je da me udari na kvarno dok ne vidim, podlakticom me udario u vrat. Znao si da ću biti sam u Londonu i uradio si to. Toliko si loš gubitnik, hoću da ljudi znaju koliko si smeće od čovjeka i zauvijek ću biti u tvojoj glavi. Nokautirao sam te i cijeli svijet je to vidio. Lepo spavaj i uživaj u penziji", izjavio je borac.

Aleksandar i Džimi borili su se na događaju odražnom prvog juna 2019. godine u Stokholmu, a Rakić je tom prilikom lako izašao na kraj sa protivnikom. Udarcem u glavu završio je borbu koja je trajala samo 42 sekunde, a Manuva se očigledno nije oporavio od tog poraza.

Inače, mma borac ima skor 14-3 u profesionalnoj karijeri i prije nego što je zbog povrede kolena morao da preda meč Janu Blahoviču važio je za jednog od najozbiljnijih kandidata za mjesto izazivača u poluteškoj kategoriji. Sigurni smo da će uskoro imati priliku da se bori za pojas, samo da se oporavi od neugodne povrede kolena koju je doživio na tom meču.

Pogledajte njegovo obraćanje: