Novak Đoković definitivno neće igrati na US Openu ove sezone pošto će turnir poštovati odluku vlasti.

Izvor: Youtube/Printscreen/US Open Tennis Championships

Srpski teniser Novak Đoković nalazi se na spisku prijavljenih učesnika za US Open, ali sada je potpuno jasno da je to bilo samo protokolarno i da neće učestvovati na poslednjem grend slem turniru sezone.

Organizatori US Opena objasnili su da nisu oni ti koji mu brani da igra na turniru "jer nije vakcinisan", nego su u pitanju američke vlasti i njihovi zakoni. Sada se US Open oglasio i potvrdio da će poštovati ova pravila i da to znači da neće biti nikakvog mogućeg izuzeća, uprkos tome što su hiljade ljudi potpisali peticiju da ga puste.

U svom saopštenju, US Open je praktično potvrdio da je Đokovićevo ime na spisku učesnika tu samo zato što tako nalažu pravila grend slem turnira, odnosno da se kao sedmi teniser svijeta "automatski kvalifikovao".

"US Open nije uveo obaveznu vakcinaciju za svoje učesnike, ali će poštovati odluku Vlade SAD koja se tiče ulaska u zemlju nevakcinisanih neameričkih državljana", potvrđeno je iz US Opena čime se definitivno stavila tačka na ovu priču, pa će Novak tako produžiti odmor.

Prethodno mu je saopšteno da neće moći da igra ni u Torontu, ni u Sinsinatiju, što znači da sigurno do kraja avgusta neće biti na terenu, a za posle takođe nije sigurno.

Već se ranije spominjalo da bi Đoković mogao da završi sezonu jer mu više nije izazov da igra masters turnire, ali postoji velika šansa da ga gledamo u Dejvis kup reprezentaciji, odnosno na prijateljskom Lejver kupu koji organizuje Rodžer Federer u septembru.

Podsjetimo, US Open se igra od 29. avgusta do 5. septembra, a Đoković će neigranjem izgubiti još 1.200 bodova kao prošlogodišnji finalista i očekuje ga novi pad na ATP listi.