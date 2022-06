Novak Đoković je na Vimbldonu ponovo pričao o vakcinaciji i pravilu zbog kog ne može da igra na US openu...

Izvor: Fonet/PA/Steven Paston

Novak Đoković prema trenutnim propisima ne može da igra na US openu zbog toga što nije vakcinisan. To je izazvalo veliku buru, posebno zbog činjenice da američki teniser Tenis Sandgren, koji takođe nije vakcinisan, može bez problema da bude deo takmičenja.

Upravo je o tome pričao i Novak u razgovoru sa srpskim medijima na Vimbldonu. Ni njemu nije jasno kako to sa medicinske strane ima bilo kakvog smisla. Uz to je i Sandgren stao u njegovu odbranu...

"Dopisivali smo se pre nekoliko dana, zahvalio sam mu se na podršci koju mi je pružio u javnosti u ovoj situaciji, rekao je ono što je potpuno logično. Ako je nevakcinisanim igračima zabranjeno da učestvuju na turniru, onda to pravilo treba da važi za sve. Ne vidim u čemu je medicinska logika u tome da može da igra jer je američki državljanin, iako nije vakcinisan, a meni je to pravo uskraćeno. Da imam njihovu 'zelenu kartu' ili pasoš, onda bih mogao da igram. Možda ima neke političke logike, ne bih ulazio u to, sami možete da zaključite zašto", rekao je Novak, a prenosi "Sport klub."

Srpski igrač je naučio lekciju iz Australije kada je na kraju i deportovan...

"Trenutna pravila u SAD su takva da niko ko nije vakcinisan ne može da uđe u zemlju. Čuo sam da je možda bilo nekih ljudi koji nisu toliko poznati, pa su uspeli da se provuku. Čak i ako bi me pustili, našli bi me dva dana kasnije, videli bi me na televiziji kako igram tenis. Šalu na stranu, ne bih sigurno pokušavao da uđem u Ameriku, a da to nije dozvoljeno. Ljudi su skloni da pričaju da sam istu grešku napravio u Australiji, istina je bila suprotna, jer sam imao medicinsko izuzeće, ali da se ne ponavljam, ne bih stavljao sebe opet u istu situaciju."

Ne krije da bi voleo da igra u Njujorku, ali je svestan da neki drugi ljudi o tome odlučuju.

"Grend slemovi su takmičenja koja se najviše računaju u ovom delu moje karijere, zaslužuju moju punu pažnju. Ako ne budem mogao da igram tamo, neće biti smak sveta, idemo dalje. Trenutno sam usresređen na Vimbldon."

Na kraju je prokomentarisao i rad asoscijacije igrača koju je osnovao sa Vasekom Pospišilom, PTPA.

"Jasno su nam stavili do znanja da ne žele da postojimo i to je za nas motiv više da se izborimo za svoje mesto. U tenisu ne postoji asocijacija koja se bavi pravima igračima u potpunosti, ova naša to radi i biće jača iz dana u dan i podrazumeva dug proces. Da smo prihvaćeni, da smo dobili mesto za stolom i kredibilitet, stvari bi išle mnogo brže. To vreme nameravamo da iskoristimo za pripremu strategije i da se izborimo za mesto za pregovaračkim stolom, tamo se donose važne odluke za tenis i ono što je bitno za igrače", zaključio je Đoković koji će u drugom kolu Vimbldona igrati protiv Tanasisa Kokinakisa.