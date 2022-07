Novaku Đokoviću je vrlo emotivno palo osvajanje Vimbldona, a posle meča je otkrio i zbog čega.

Novak Đoković je osvojio 21. grend slem u karijeri nakon trijumfa na Vimbldonu, pošto je u finalu savladao Nika Kirjosa. Đoković je sa suprugom Jelenom zablistao na vimbldonskom balu, a i pored velikog uspeha, nastavljaju se prozivke na račun Srbina.

Poznati britanski novinar je napravio skandal prozivajući Novakovu majku, dok je holivudska glumica napala Đokovića na osnovu medijskih laži. A veliki trijumf je emotivno doživeo i sam Novak, koji je nakon meča objasnio zašto je zaplakao na Centralnom terenu.

Posle pobede nad Kirjosom, Đoković je seo u svoju stolicu čekajući ceremoniju dodele trofeja, a nju je "prekratio" suzama. U TV prenosu moglo se videti da je Novak emotivniji nego inače.

"Doživeo sam dosta ovakvih trenutaka u karijeri i zaista sam zbog toga počastvovan, međutim ovaj trofej u godini u kojoj sam doživeo ono što sam doživeo u Australiji... Sve mi se nekako nakupilo kada sam seo, osetio sam ogromno rasterećenje, jer sam emotivno bio pod konstantnom tenzijom i stresom što nisam doživeo u životu. Ne samo što sam doživeo u Australiji, nego ono što me je pratilo u vezi toga", rekao je Novak Đoković u razgovoru za "Sportklub" posle meča.

Reakcije ljudi bile su ono što mu je najteže palo.

"I komentari i provokacije ljudi koje me prate do dan-danas. To je nešto s čim nisam imao prilike da se susretnem ranije, nisam znao kako da se nosim sa tim. Trudim se da radim ono što mene stavlja u stanje sklada, ali čovek sam, ne može nešto tek tako da me ne izazove što je vezano za nepravdu. Vrlo ružne uvrede i mediji koji me konstantno vraćaju na to. To je već neko vreme iza mene, da je taj neki emotivni teg koji nosim iza mene, pogotovo sa ovom pobedom", rekao je Novak Đoković.

Inače, pojedinci su nakon finala od Novaka zahtevali da vrati zaradu od Vimbldona, dok je njegovom "hejteru" i američkom novinaru Benu Rotenbergu i Jelena Đoković morala da odgovori na Tviteru. Jedino je Džon Mekinro zahtevao od američkih vlasti da puste Novaka da učestvuje na US openu...

