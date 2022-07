Novak Đoković otkrio zbog čega sin Stefan nije bio u loži na finalu Vimbldona.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Profimedia

Novak Đoković je osvojio Vimbldon, a u njegovoj loži nije bio sin Stefan. Za razliku od prethodnih mečeva kada je sedeo u loži, ovog puta je imao drugačije planove, a to je otkrio i srpski teniser.

Dok je Novak sa peharom u ruci prvo hvalio Kirjosa, pa onda čestitao godišnjicu braka supruzi Jeleni ispričao je i zašto Stefana nema pored porodice i njegovog tima.

"Hvala mojoj porodici, mom timu Goranu Ivaniševiću, Uliju, Marku, svima koji su tu, bez vas ovo ne bi bilo moguće. Nedostaje tu sin Stefan koji u ovom momentu verovatno igra set protiv braće Brajan, to su radili ovih dana", nasmejao se Nole.

Ovako su Novak i Stefan trenirali u Londonu:

Za razliku od Stefana u loži je sa Jelenom bila ćerka Tara. Ona zbog pravila Vimbldona nije mogla da prati meč, ali se pojavila čim se sve završilo.

"Tara je tu pored Jelene. Pošto nema pet godina nije mogla da prati meč, ali će to moći dogodine. Doduše, ako bude bila zainteresovana, pošto do sada nije pokazala interesovanje", našalio se Novak, a to je postidelo Taru koja se odmah okrenula ka mami i počela da se smeje.

Stefan je postao prava zvezda Vimbldona, a prema snimcima koji su se pojavljivali iz Londona deluje da ima talenat za tenis i da bi u budućnosti mogao da se bavi "belim sportom".