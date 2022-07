Novak Đoković je osvojio trofej i umalo napravio veliku grešku pred suprugom! Srećom, imao je nekoga da mu pomogne.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković osvojio je Vimbldon i to istog dana kada se pre osam godina venčao sa suprugom Jelenom. Po završetku meča prvo je otišao do svog tima i jedna od prvih stvari koju je uradio bio je poljubac za Jelenu.

Ubrzo se spustio nazad na teren, uzeo je pehar u ruke, a onda je dao intervju u kom je napravio pravi šou. Prvo je hvalio Nika Kirjosa, a onda je dobio pomoć voditeljke na terenu, pošto je zaboravio čestitku... "Hvala vam puno što ste me podsetili na to (godišnjicu braka, prim. novin), spasili ste me. Bio bih u velikoj nevolji da sam zaboravio to da kažem", nasmejao se Đoković.

Posle kratke pauze okrenuo se ka loži u kojoj se nalazi njegov tim i supruga Jelena, pa je uspeo da se iskupi za grešku koju je napravio. "Draga, srećna godišnjica. Ovo ti je poklon od mene", poručio je Novak aludirajući na pehar i titulu koju je osvojio u Londonu. Jelena je na to odgovorila skidanjem šešira u znak zahvalnosti.

Đoković je zatim pokazao veliko poštovanje prema svima. Krenuo je u krug oko stadiona i pozdravio se sa svima, od skupljača loptica, do ljudi koji rade u organizaciji. Zatim je sa peharom ušao unutar kompleksa i tamo je pričao sa članovima kraljevske porodice.

Jelena je takođe bila u centru pažnje na Vimbldonu i mnogi su komentarisali njen stajling, kojim je i ona "pobedila" Kirjosovu devojku, kao što je i Novak pobedio Nika na terenu.