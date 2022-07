Novak Đoković je osvojio sedmi Vimbldon u karijeri, a ovaj je "pao" na dve godišnjice koje njemu mnogo znače.

Izvor: RTS / Printscreen

Novak Đoković je po sedmi put osvojio Vimbldon i tako stigao do 21. grend slema u karijeri. Savladao je Nika Kirjosa u velikom finalu 3:1 i tako nastavio pohod na vrh večne liste grend slem šampiona.

Đoković je na ceremoniji kao nikad hvalio Kirjosa, a posle meča je naglasio i da želi da se tenisom bavi još dugi niz godina - poslavši tako jasnu poruku teniskom svetu!

Đoković je posle meča u izjavi za RTS otkrio koliko mu je bilo teško da se vrati osvajanju grend slem trofeja, nakon što je početkom godine bio deportovan iz Australije.

"Nisam očekivao da će mi toliko vremena trebati da se vratim u optimalan balans na terenu i van njega, pogotovo mentalno i emotivno. Jer dosta me je sve to iscrpelo što se desilo i sve što me je pratilo tri-četiri meseca. Bilo je potrebno strpljenje. Uvek verujem u sebe i svoje mogućnosti. Znao sam da će pre ili kasnije doći trenutak kada ću imati priliku da se borim za trofeje. Nekako Vimbldon uvek dolazi u momentima u mom životu kad je toliko bitno i toliko presudno da osvojim grend slem i vratim se psihički i sa samopouzdanjem. Zahvalan sam. Ovo je najlepši poklon za godišnjicu braka i godišnjicu rođenja Nikole Tesle. Puno mi je srce", počeo je Đoković.

Vidi opis ZBOG OVE NOVAKOVE PORUKE ĆE STREPETI NADAL I TENISKI SVET: Pokorio Vimbldon, pa otkrio koliko još planira da igra! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 10 10 / 10

Na konstataciju novinara da se svi nadaju da bi on još pet godina mogao da igra tenis, Novak je najavio da je i dalje gladan trofeja.

"Želim da igram profesionalni tenis dok god mi telo to dozvoli, dokle god imam motivaciju. I jedno i drugo je trenutno prisutno. Bitno je da imam podršku najbližih i to ide u moju korist, zahvalan sam stvarno. Mnoge stvari moraju da se poklope, život se menja, telo se menja, ali glad ostaje ista za velikim trofejima", poručio je Đoković i potom poslao jasnu poruku u kameru:

"Volim vas, Srbijo, volim vas".