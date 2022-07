Kanadska plivačica Meri Sofi Harvi otkrila je dramatične trenutke koje je proživela na nedavnom Svetskom prvenstvu.

Izvor: Instagram/screenshot/marysophieharvey

Šokantne vesti iz sveta plivanja! Kanađanka Meri Sofi Harvi (22) iznenadila je javnost otkrivši na društvenim mrežama da je na nedavno završenom Svetskom prvenstvu u Budimpeštu bila - drogirana!

Ona je na svom Instagram profilu otkrila kroz kakvu je dramu prolazila prošlog meseca.

Harvi je predstavljala Kanadu u disciplini štafeta 4x200 metara. Sa svojim sunarodnicama je osvojila bronzanu medalju, a sve to je sa svojim timom i proslavila. Ipak, ona se u hotelu nakon slavlja probudila u potpunosti pogubljena. Imala je brojne povrede, istegnula je rebro, ali se apsolutno ničega ne seća.

"Dugo sam se dvoumila da li da objavim ovo, ali previše sam bila tiha u prošlosti", počela je Meri Sofi.

"Poslednjeg dana na Svetskom prvenstvo sam bila drogirana. Nisam bila svesna toga i jedino čega se sećam je da sam se narednog jutra probudila potpuno izgubljena. Tim menadžer i doktor su bili pored mene."

Kanađanka je objasnila da se ne seća ničega nakon slavlja.

"U tih četiri do šest sati, ne sećam se ničega. Jedino što mogu da kažem je da se nikad nisam osećala ovako posramljeno. Kad sam došla kući, mama mi je rekla da izgleda drugačije i ja sam se tako osećala. Nisam osećala svoje telo. Otkrila sam potom brojne pvorede na telu. Prijatelji su mi rekli da su me nosili jer nisam bila svesna i možda je to objašnjenje otkud masnice. Ali to me nije utešilo."

Harvi je potom otkrila i povrede na svom telu.

"Na kraju se ispostavilo da imam istegnuto rebro i blagi potres mozga. To mi je pomoglo da izlečim određene strahove, ali ne sve. Mnogo je ovakvih slučajeva o kojima se ne govori. Budite oprezni da se i vama ovo ne bi dogodilo. Još uvek me je strah jer ne znam šta se dogodilo te noći- Pokušavam da nađem tu 'srećnu sebe' koja je živela pre te noći. Sramota me je zbog svega što se dogodilo i uvek će i biti", napisala je kanadska plivačica.