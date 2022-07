U petak će na Centralnom terenu biti odigran samo jedan spektakl!

Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant

Španski as Rafael Nadal povukao se sa Vimbldona zbog povrede i tako je otkazan njegov polufinalni meč u petak protiv Nika Kirjosa. Australijanac će direktno proći u svoje prvo grend-slem finale, a meč Novaka Đokovića i Britanca Kameruna Norija zakazan je za petak u 14.30 časova.

Spletom okolnosti, Vimbldon je morao da "izbriše" meč Nadal - Kirjos iz rasporeda i da napravi promenu, pa je za sada jedini zakazani duel na glavnoj pozornici u Vimbldonu onaj u kojem će Srbin i Britanac igrati za plasman u finale. Nole bi u slučaju pobede prošao u nedeljno finale, gde bi igrao za sedmu titulu u Londonu i za ukupno 21. grend-slem trofej.

Nadal, koji se upravo oprostio od turnira u Britaniji, ostaće u svakom slučaju rekorder na "večnoj listi" jer ima 22 trofeja, ali Đoković ima šansu da mu se primakne na samo pehar zaostatka. Ipak, trebalo bi sačekati i strpljivo pratiti šta će se dalje događati na Vimbldonu, iako je Nole upravo postao još veći favorit za osvajanje titule.

I Đoković i Nori su prošli kroz dramu do završnice Vimbldona, a sreli su se i na završnom Mastersu prošle sezone, u meču u kojem je Novak rutinski pobedio u grupnoj fazi (6:1, 6:2), "Igrali smo u zatvorenom i to je bio naš jedini meč. Naravno, drugačiji su uslovi, drugačiji turniri i okruženje nego na ovdašnjem Centralnom terenu, u polufinalu grend-slema u njegovoj zemlji. Znam šta očekujem, u smislu da će imati podršku navijača. To je polufinale i uvek je šou, pa je bolje da budete spremni", rekao je Đoković u najavi meča.

ENGLEZ ROĐEN U JUŽNOJ AFRICI, IGRAO ZA NOVI ZELAND

Izvor: Profimedia

Nori dobro zna koliki ga izazov čeka. "Mislim da je očigledno da je u pitanju jedan od najtežih zadataka u teniu. Mislim da je trava njegova omiljena podloga i neverovatan je njegov skor na Vimbldonu. Biće teško", izjavio je on. Takođe, naglasio je da je najvažnija lekcija iz novembarskog poraza protiv Srbina to da mora da bude agresivan.

"Mislim da ću morati da 'krenem' na njega. Prošli put kada smo igrali u Torinu takođe je bio u pitanju veliki turnir, igrao je veoma dobro i izvukao sam pouke iz toga. Moj pristup će sada biti malo drugačiji kada je u pitanju taktika. Odmoriću malo i spremiću se", dodao je Nori, koji je rođen u Južnoj Africi, a pre Velike Britanije predstavljao je Novi Zeland, od 2010. do 2013.

Njegovi roditelji i dalje žive na Novom Zelandu, dok se on 2011. preselio u Veliku Britaniju završio školovanje i 2017. postao profesionalac.