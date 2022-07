Frančesku Banjaji preti i zatvorska kazna zbog toga što je vozio u alkoholisanom stanju.

Izvor: Profimedia

Italijanski motociklista i vozač u Moto GP šampionatu Frančesko Banjaja sleteo je sa puta vozeći pod dejstvom alkohola, tokom svog odmora na Ibici.

"Izlazeći iz diskoteke u tri sata ujutru, na jednom kružnom toku sam završio prednjim točkovima u jarku. U incidentu niko nije povređen, i nisu učestvovala druga vozila", napisao je Italijan sinoć, potvrdivši potom da je vozio pod uticajem alkohola i sada ga čeka žestoka kazna.

"Alkotestom koji je obavila policija utvrđeno je da je nivo alkohola u krvi veći od dozvoljenog španskim zakonom", dodao je vozač Dukatija.

Prema pisanju medija, Banjaja je imao 0,87 promila alkohola u krvi, a dozvoljena granica je 0,25 promila. Policijski izvori su potvrdili za AFP da je Banjaja imao "skoro tri puta više od dozvoljenog" španskim zakonom.

U Španiji se vožnja sa više od 0,6 promila alkohola smatra krivičnim delom, pa će Banjaja morati da se suoči sa suđenjem, i preti mu kazna zatvora od tri do šest meseci, kazna društvenog rada od jednog do tri meseca i novčana kazna. Takođe postoji mogućnost da mu se oduzme i vozačka dozvola u periodu od jedne do četiri godine.

Policijski izvor je isključio mogućnost zatvorske kazne, jer je "šteta veoma mala i u incidentu nisu učestvovala druga lica".

Banjaja je napisao i da je "naučio lekciju" i poručio svojim navijačima "da nikada ne voze posle pića".

Italijan je prošle sezone završio na drugom mestu u Moto GP šampionatu, iza Francuza Fabija Kvartarara.