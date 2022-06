Na prvom mjestu našla se Pejdž Spiranac, a još jedna sportistkinja sa ovih prostora je izabrana na prestižnoj listi.

Izvor: Instagram/screenshot/ivona.dadic

Svjetski poznati magazin "Sports Illustrated" nedavno je izabrao najljepše sportistkinje svijeta, a iako se u tom izboru našla ogromna konkurencija, na prva tri mjesta našle su se čak dvije devojke koje imaju korjene iz našeg regiona!

Radi se o sada već dobro poznatoj golferki Pejdž Spiranac, ali među najljepšima izabrana je i atletičarka Ivona Dadić!

Ova djevojka je rođena 1993. godine u Austriji, u gradu Vels. Njeni roditelji, Nino i Danica su Hrvati iz Bugojna u Bosni i Hercegovini. Oni su se preselili u Austriju i u toj zemlji je odrasla njihova ćerka koja i predstavlja Austriju u atletici.

Ivonu u toj zemlji zovu "atletskom princezom", ali tu se ne radi samo o njenoj ljepoti, već i uspjesima. Ona je 2020. godine postala šampionka svijeta u sedmoboju, a "Sports Illustrated" ju je smjestio na treće mjesto u izboru najlepših sportistkinja.

"Uz sva takmičenja to me previše ne zanima, niti o tome puno razmišljam. No, drago mi je kad me proglase i najljepšom sportistkinjom, iako to na terenu i nema preveliku težinu", rekla je Ivona jednom prilikom.

Ovo je Ivona Dadić, koja ima i srebru sa Evropskog prvenstva u Beogradu 2017. kada je nastupala u petoboju:

A dok je Ivona bila proglašena za treću najlepšu sportistkinju svijeta, Pejdž Spiranac je završila na prvom mjestu. Ova nekada profesionalna golferka takođe korjene vuče iz Hrvatske, a o njenim kontroverznim izjavama se već naširoko pisalo: