Novak Đoković ima vrlo male šanse da zaigra na US Openu, sem ako ne dođe do promjene na nivou države.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novak Đoković nije vakcinisan protiv korona virusa i zbog toga nije mogao da učestvuje na Australijan openu, čak i uz medicinsko "izuzeće" koje je dobio, a po svemu sudeći slična priča ga čeka i na US Openu.

Vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama nisu i dalje promijenile uslove za ulazak u zemlju i svi neamerički državljani moraju da budu vakcinisani, a nema najava da će se to promijeniti do početka grend slem turnira zakazanog od 29. avgusta do 11. septembra u Njujorku.

"Njujork tajms" prenosi da će Teniski savez SAD pratiti samo regulative američke vlade zbog kojih Đoković nije mogao da igra u Indijan Velsu i Majamiju, zbog čega je već izgubio mnogo bodova. Takođe, Đoković neće dobiti bodove ni za Vimbldon, u slučaju neodlaska na US Open ostao bi bez 1.200 bodova, pa bi tako možda ispao i iz TOP10 na ATP listi.

Ono što je zanimljivo da je US Open dozvolio teniserima i teniserkama iz Rusije i Bjelorusije da se takmiče na predstojećem turniru, što znači da je samo Đoković dobio zabranu.

Podsjetimo, Đoković je tri puta osvajao US Open, poslednji put 2018.