Statističari su jasno poručili da je Novak Đoković i dalje objektivno najbolji teniser svih vremena.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser u istoriji je Novak Đoković! I to ne kaže bilo ko, to pokazuju napredne brojke i statistike - možda je Rafael Nadal osvojio najviše grend slem trofeja, ali i dalje je iza Đokovića!

Španac je zaslužio da se ponovo piše u superlativima o njemu nakon što je na Rolan Garosu stigao do svoje 22. grend slem titule, poboljšavši istorijski rekord, ali kada se svi parametri uzmu u obzir - Đoković je i dalje najbolji kojeg je svijet vidio!

Tako tvrdi istraživanje specijalizovane internet stranice "Ultimate Tennis Statistics". Oni se bavi teniskim podacima i na osnovu brojnih kalkulacija, izračunali su da je Novak ono što se danas popularno zove GOAT - najbolji svih vremena.

Pomenuti sajt je izračunao koliko koji teniser ima bodova u trci za najboljeg svih vremena i Đoković je ubjedljivo prvi sa 975 bodova. Slijedi ga Rodžer Foderer sa 933, pa tek onda ide Rafael Nadal sa 882 boda.

Sve to je bio povod i za hrvatski "Indeks" da napravi analizu trke za najvećeg svih vremena. Hrvatski portal je došao do jasnog zaključka - "Nadal nije postao najbolji ikada. Ostao je gdje je i bio - daleko iza Đokovića".

"Najslabiji Nadalov, a najjači Đokovićev argument, jesu nedjelje na mjestu broj 1 na ATP listi. Đoković je najbolji u istoriji sa preko 370 sedmica na mjestu broja 1, dok je Nadal dosegao samo 209 nedjelja, čime je značajno lošiji ne samo od Đokovića i Federera (koji su jedini preko 300) nego i od Lendla, Konorsa i Samprasa. Biti u zbiru tri godine duže na mestu broja 1 od direktnog protivnika zaista je bitan podatak", navodi se u tekstu "Indexa".

Izvor: Profimedia

Oni su istakli i činjenicu da je Đoković jedini osvojio sve Masters turnire i to čak dva puta, dok je kod Nadala situacija drastično drugačija - nikad nije osvojio ni Majami ni Pariz, ni Završni masters, a više od polovine svojih masters trofeja je osvojio u Rimu i Monte Karlu (ukupno 21).

"Sve to najbolje se očitava u ELO rejtingu, a tu je ponovo Novak Đoković osvojio 2.629 bodova na svom vrhuncu. Jedini koji je došao blizu toga je Bjorn Borg, uz Đokovića jedini igrač koji je prešao 2.600 bodova kada je bio na vrhuncu. Najbolja teniska sezona, a možda i najbolja sezona za bilo kojeg sportistu, jeste ona Đokovićeva iz 2015. godine kada je Novak na svim velikim turnirima koje je igrao došao do finala, uz skor 10-3. Nadal, za razliku od Đokovića, nijednom nije, osim 2013. godine, odradio zapravo dominantnu sezonu, od Australijan opena pa sve do Završnog masters turnira", piše "Index" u svom tekstu.

Hrvatski portal je zaključio i da je Federer sinonim za eleganciju, da je Nadal oličenje nevjerovatne snage, a da je Đoković vrhunac teniske efikasnosti. Ipak, možda i najbolji zaključak ostavili su za sam kraj:

"Nadal ostaje što je i prije bio - za teniske pojmove božanstvo na šljaci - ali zapravo relativno daleko od Đokovića, a vjerovatno i iza Federera."