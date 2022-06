Rafael Nadal je osvojio 22. grend slem u karijeri trijumfom na Rolan Garosu, ali je posle meča u najvećoj meri govorio o budućnosti svoje karijere i ozbiljnosti povrede s kojom se bori već 17 godina.

Izvor: Twitter/@tjcope/Printcreen

Iznova i iznova - Rafael Nadal uspeva da pomera granice! Legendarni španski teniser stigao je do 14. trofeja na Rolan Garosu i ukupno 22. grend slem titule u karijeri.

Time je poboljšao sopstveni istorijski rekord po broju grend slem trofeja, a posle meča, Nadal je otkrio da zbog svojih problema sa povredom stopalom ovako više neće moći dalje. Drugo rešenje će morati da pronađe ako bude želeo da se takmiči na najvišem nivou.

Nadal je odmah posle pobede nad Kasperom Rudom (3:0) u finalu govorio o tome da je zbog problema sa stopalom morao da prima mnogo injekcija tokom čitavog turnira.

Miler-Vajsov sindrom, koji mu je ustanovljen 2005. godine, pravi mu velike probleme, a kako vreme odmiče, tako su i ti problemi sve ozbiljniji. Zbog toga je Nadal protiv Ruda igrao sa injekcijama 'umrtvljenim' stopalom, kako ne bi osećao bol.

"Ne mogu da nastavim da igram sa mojom nogom 'uspavanom'. Rešenje mora da se pronađe. Voleo bih da nastavim da se takmičim, tako da ću sledeće nedelje razgovarati sa nekoliko doktora i videti kakve su opcije. Primiću tretman i nadam se da će mi pomoći", rekao je Nadal na konferenciji za medije po osvajanju trofeja.

Španac je bio upitan hoće li igrati na Vimbldonu ove sezone, ali on nije mogao da ponudi konkretan odgovor.

"Igraću na Vimbldonu ako moje telo kaže da će biti spremno da bude na Vimbldonu. To je to. Vimbldon nije turnir koji želim da propustim. Mislim da niko ne želi da ga propusti. Volim Vimbldon, imao sam dosta uspeha tamo. Igrač kao ja treba da bude uvek spreman da igra. Ako me pitate da li ću da igram na Vimbldonu, ne mogu vam dati jasan odgovor. Hajde da vidimo kako će oporavak teći, ne znam."

Vidi opis OVAKO NE MOGU DALJE, MORAM DA NAĐEM REŠENJE: Nadal u problemu - "Injekcije pred svaki meč, ali to drugo NEĆU DA UZIMAM!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Fonet/Christophe Ena/AP Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Fonet/Christophe Ena/AP Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Fonet/Thibault Camus/AP Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Fonet/Thibault Camus/AP Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Fonet/Thibault Camus/AP Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Fonet/Thibault Camus/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Fonet/Christophe Ena/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Tiktok/Jean-Francois Badias/AP Br. slika: 10 10 / 10

Novinare je zanimalo i koliko je tačno injekcija morao da primi tokom Rolan Garosa ne bi li mogao da igra.

"Ne želim da vam pričam koliko sam injekcija primio, zato što kao što možete da zamislite, morao sam da primim mnogo anti-inflamatornih lekova. Pre svakog mogućeg meča sam morao da primam i injekcije."

Ipak, Rafa je potom razjasnio da ne planira da uzima još više injekcija nego do sada, kako bi mogao da nastupi na Vimbldonu ili nekom drugom turniru.

"Ne, možda moj engleski nije bio dovoljno jasan. Ne, neću to raditi... Vimbldon jeste prioritet, uvek je bio. Ako sam spreman da igram sa anti-inflamatornim lekovima - da, ali sa anestetičkim injekcijama - ne. Ne želim sebe da opet stavljam u takvu poziciju. Može da se desi jednom, ali nije to filozofija života koju želim da sledim. Tako da videćemo. Pozitivno gledam na sve. Videćemo šta će se desiti", poručio je Rafael Nadal.