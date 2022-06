Španski teniser Rafael Nadal je u najtežoj situaciji u životu.

Španski tensier Rafael Nadal mogao bi da prekine karijeru nakon završetka ovogodišnjeg Rolan Garosa, prenosi dobro upućeni novinar Anhel Garsija tokom gostovanja na poznatoj radio stanici "Cope".

Nadala već duže vrijeme muči problem sa stopalom, već je poručio da mu je ovo možda i poslednji Rolan Garos, iako se to nije osjetilo na terenu. Odigrao je maratonske mečeve protiv Ože-Alijasima i Đokovića i stigao do polufinala ovog turnira, ali izgleda da je problem mnogo opasniji nego što se čini dok ga gledamo.

Na pomenutoj španskoj radio-stanici je objašnjeno da "kost u Rafinom stopalu 'umire'", zbog čega će Nadal prestati da igra sve dok ne pronađe rješenje, ako ga uopšte pronađe.

Anhel Garsija objašnjava da to može da bude mjesec dana, šest mjeseci - ili da se uopšte nikada ne vrati tenisu. U velikim je bolovima i navodno je njegovo cijelo stopalo anestezirano, što je veliki rizik, ali mu isto tako omogućava da igra na Rolan Garosu na kome žarko želi do 14. trofeja.

Nezvanično, Nadal ima avaskularnu nekrozu što je bolest kosti nastala zbog "privremenog ili trajnog poremećaja snabdijevalja krvlju područja kostiju" usled čeka koštano tkivo umire, a kosti propadaju.

Od ranije je poznato da Nadal ima Miler-Vajsovu bolest (ili sindrom). Radi se o bolesti kosti stopala, koja izaziva jak bol pri svakom pokretu. Da sve bude čudnije, ovaj sindrom se uglavnom javlja kod ljudi između 40 i 60 godina i učestaliji je kod žena, a kod Nadala je utvrđen još davne 2005. godine.

Uspio je da se vrati tenisu i napravi nevjerovatnu karijeru, ali se bolest ponovo vratila prošle godine. U pitanju je degenerativna bolest koja predstavlja displaziju skafoidne kosti u stopalu. Jednostavnije rečeno - radi se deformaciji kosti koja je locirana u središnjem dijelu stopala. Bolest se teško otkriva u ranoj fazi, a situacije samo pogoršava dok pacijent hoda ili trči, što je Nadal mnogo radio prethodne dvije decenije.

Zbog toga je uz Nadala na turniru u Parizu njegov doktor Anhel Ruiz Kotoro, koji mu prije i posle svakog meča pruža terapije, a Rafa je rekao da će o svojim problemima pričati tek kada se završi Rolan Garos.

"Rekao sam vam u Rimu da ću imati doktora uz sebe, to vam pomaže. Nije trenutak da pričam o tome, rekao sam da ću pričati o tome kad se završi turnir. Dajem sve od sebe da igram na Rolan Garosu u najboljem stanju, posle toga ne znam šta će se desiti. Ovdje ću biti u redu... Dovoljno sam star da ne krijem stvari i ne govorim ono što ne mislim. Iskreno, ne znam šta će se desiti posle turnira. Ako se ne riješi to sa stopalom, to će postati ekstremno teško za mene. Uživam dok sam ovdje i ne razmišljam o budućnosti. Boriću se za rješenje, ali hoću samo da igram u polufinalu", rekao je Nadal.