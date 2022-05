Ko zna kako će se završiti verbalni okršaj u koji su ušli Kirjos i Tomić.

Dvojica kontroverznih tenisera iz Australije nastavljaju rat! Nekada najbolji prijatelji Nik Kirjos (27) i Bernard Tomić (29) poslednjih dana prepiru se preko medija, a razlog leži u tome što teniser hrvatskog porekla smatra da je napravio mnogo više u karijeri. Naravno, teniser grčkog porekla neće ni da čuje o tome.

Teške reči pale su kada je Tomić pričao o svojim rekordima, a Kirjos otkrio svetu da je jednom prilikom platio Bernardu put kući sa turnira jer je bio bankrot! To je iznerviralo Tomića, koji je nekadašnjem prijatelju ponudio teniski meč kako bi rešili nesuglasice...

I, za sada nisu uspeli da se dogovore.

"Ja ću uložiti milion dolara i neka on uloži milion dolara. Pobednik uzima sve. Jednom sam ga lagano pobedio, opet bih to uradio. Igraćemo na travi kako on ne bi imao izgovor. Pa da vidimo ko je bolji", rekao je Tomić medijima u Australiji, ali Kirjosu ne pada na pmaet da igra taj meč.

"Razumem, ti si trenutno na nivou fjučersa i čelendžera, ali ukoliko želiš da igraš tenis treba da se vratiš u svetski vrh. Ja sam tu, čekam te. Ako si sposoban da igraš tenis na visokom nivou, možeš to da pokažeš. nema potrebe da igraš u medijima", istakao je Nik.

Do teniskog meča verovatno neće doći, a Tomić bi da pobedi Kirjosa u bilo čemu. Tako mu je ponudio okršaje u basketu ili boksu, ali Nik Kirjos nije zainteresovan.

Njih dvojica nikada nisu igrali profesionalni meč, a od kako su seniori samo su se jednom sastali na egzibiciji. Pitanje je da li će biti sledeće prilike za okršaj u profesionalnim vodama jer je Tomić trenutno tek 418. igrač planete. On je poslednjih godina mnogo češće u medijima zbog svoje bivše devojke Vanese Sijere, sa kojom je snimao filmove za odrasle.

