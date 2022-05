Ovaj momak je 14 godina mlađi od najboljeg igrača sveta, a sad je dobio priliku da sa Novakom Đokovićem i trenira po prvi put.

Izvor: Instagram/ariannanardireal/Printscreen

Italijanski teniser Mateo Arnaldi je rođen 2001. godine i još uvek nije uspeo da se na pravi način probije u svetskom tenisu. Trenutno je 275. teniser sveta, ali prethodna sedmica bila je poprilično neverovatna za ovog momka.

Uspeo je da se kroz kvalifikacije domogne glavnog žreba na mastersu u Rimu, a onda i da trenira sa Novakom Đokovićem. I kako kaže, oduševljen je svojim idolom!

Arnaldi je u kvalifikacijama za dobijanje vajldkarda uspeo da izbori plasman u svoj prvi glavni žreb na nekom mastersu. U prvom kolu turnira u Rimu ga je savladao Marin Čilić 6:4, 6:1, a potom je dobio priliku i da sarađuje sa Đokovićem.

"Bilo je fantastično. Novak je uvek bio moj idol i zato sam na teren izašao pomalo nervozan. Bio je neverovatan osećaj razmenjivati udarce sa najboljim igračem sveta", počeo je mladi Italijan za tamošnje medije.

"Moj trener je vodio računa o planiranju treninga. Razmenio je nekoliko reči sa njegovim trenerom (Italijanom Markom Panikijem, prim. aut.) i ispostavilo se da mu je bio potreban neko sa kim će da se zagreva. Ne moram ni da kažem da sam odmah uskočio!"

Evo kako su njih dvojica trenirali na terenu "Foro Italika":

Pogledajte 00:34 Matteo Arnaldi Izvor: Instagram/mattearnalds Izvor: Instagram/mattearnalds

On je potom objasnio kako izgleda kada trenirate sa najboljim na svetu.

"Tehnički, on igra vrlo čisto u poređenju sa drugima sa kojima sam do sada igrao. Njegove loptice su vrlo ravne i veoma vam je teško da ih vraćate, čak i na šljaci. On vam oduzima vreme, ne možete da uradite ništa što ste vi zamislili."

Arnaldi je objasnio i šta pravi razliku između dobrih tenisera i onih najboljih.

"Posle prvog kola protiv Čilića i treninga sa prvim teniserom sveta, shvatio sam da je razlika između onih najvećih igrača i ostalih u njihovom nivou tenisa, ali i ponašanju u ključnim trenucima. Um pravi razliku", rekao je Mateo Arnaldi.