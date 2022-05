Španski teniser Rafael Nadal od 2005. godine ima ovu dijagnozu, a stvara mu ogromne probleme dok igra tenis.

Španski teniser Rafael Nadal godinama boluje od Miler-Vajsove bolesti, a prije nekoliko dana opširno je pričao o problemima sa kojima se susreće. Zbog bolesti stopala Špancu se godinama predviđa kraj karijere, ali on nadljudskim naporima ostaje među najboljima u teniskom svijetu.

I pored toga što svakodnevno osjeća bolove, Rafa ne želi da se preda.

Konferenciju nakon jednog od mečeva u Madridu otvorio je tako što se teže kretao dok nije stigao do mikrofona, a novinari su ostali zabrinuti.

"Ne, ne brini. Kada igram, ponekad me boli stopalo. Da možete da me vidite svaki dan, ne biste brinuli. Svakog dana me boli stopalo, a posebno posle meča od tri sata ili treninga. Malo lošije hodam", rekao je Španac.

Podsjetio ih je osvajač 21 grend slem titule da se on godinama bori protiv bolesti.

"Imam hroničnu bolest za koju ne postoji liječenje. To je dio mog života, a loša strana je što ne mogu brže da završavam mečeve. Kratkoročno gledano, mislim da sam fizički dobro. Što se tiče mojih stopala, moram da se prilagodim protivnicima i dugim mečevima", pojasnio je Rafa.

Misteriozna Miler-Vajsova bolest podmuklo se razvija na stopalima, a moguće je primjetiti je tek u kasnijoj fazi života. Nadal još od 2005. godine ima problema sa njom, ali su posljedice njenog razvitka izražene tek poslednjih godina.

Kao jedna od njenih najtežih posljedica ističu se prelomi kostiju stopala, što bi značilo dugotrajan i veoma bolan oporavak za jednog od najboljih tenisera svih vremena.

Nadal se kroz karijeru često borio sa povredama, a samo u prethodnih nekoliko mjeseci imao je problema sa rebrima i leđima. Ranije je pauzirao i zbog problema sa koljenima i petom, a problem sa stopalima mu pravi najviše problema u životu.