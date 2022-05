Novak Đoković je otvoreno govorio i o tome da li uživa u tenisu i koliko je kraj karijere blizu.

Izvor: YouTube/DjokerHolic/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković "počistio" je Huberta Hurkača u četvrtfinalu Madrida, što je bio možda njegov najbolji meč u 2022. godini, s tim da nije ni igrao mnogo zbog dobro poznatih razloga.

Đoković se konačno opustio i zaigrao svoj daleko poznati tenis, pa sada čeka boljeg iz uzbudljivog meča Alkaraza i Nadala, ali ne bi trebalo previše da brine ako nastavi ovako da igra. Ono što takođe ohrabruje su i njegove izjave nakon meča u Madridu i poruka da nije još za "staro gvožđe".

"Ove godine cenim te rezultate i više nego prethodnih, pre svega zbog okolnosti u kojim sam", poručio je Novak Đoković govoreći za "Amazon Prajm".

"I dalje osećam da sam motivisan da igram i da budem na terenu, da se takmičim sa tim mlađim igračima. Očigledno je da imamo smenu generacija, ali mi stariji smo još tu. Mi smo ti momci sa iskustvom, trudimo se da ih nateramo da trče. Jedno je sigurno, igraću dok god budem uživao u tome".

Govoreći o samom meču sa Hurkačem, Đoković je poručio da nijedan od njih nije dobro igrao i da je bilo dosta neiznuđenih grešaka, ali da je sve postalo bolje kada su se prilagodili uslovima u Madridu.

"U drugom setu kvalitet tenisa je bio bolji", kazao je Novak i zaključio:

"Zaista sam dobro servirao u drugom setu. To me je održalo u životu. On je takođe dobro servirao. Zadovoljan sam time kako sam konstruisao poene, što sam pokušavao da ga nateram da trči i sve u svemu, bila je to dobra igra. Morate da se prilagodite i prihvatite uslove kako bi izvukli maksimum iz svega".