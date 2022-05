Novak Đoković je odigrao partiju basketa sa poznatim srpskim jutjuberom i pokazao se u vrlo dobrom svjetlu. Ali, svemu je prethodio zanimljiv susret...

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković gdje god da se pojavi napravi šou. Tako je bilo i tokom Serbia opena, turnira koji se u aprilu održavao u njegovom rodnom gradu Beogradu gde je stigao do finala.

Đoković je tokom trajanja turnira imao i mnogo "neteniskih" aktivnosti od kojih je jedna posebno bila zanimljiva. Đoković je odigrao partiju basketa sa jednim od najpoznatijih srpskih jutjubera Trikijem, inače poznatom po trikovima sa loptom.

Triki često igra "jedan na jedan" sa poznatim ličnostima, a sada se pohvalio da je imao najveću čast do sada pošto je Novak Đoković prihvatio njegov poziv.

Srpski jutjuber je bio gost turnira i do susreta sa Novakom došlo je u teretani na terenima na Dorćolu tokom prvog dana Serbia opena - i odmah ga je "izazvao". Poznaju se od ranije sa utakmica Crvene zvezde i Novak Đoković nije imao ništa protiv da se oproba i u ovom sportu.

Znao je često tokom priprema i perioda u karantinu da odigra i basket, a čini se da mu je mnogo toga ostalo u pamćenju pošto je i te kako preznojao Trikija.

Na kraju je Triki pobijedio 10:9 i to tako što je provukao Novaku loptu kroz noge.

"Šta reći o tom čovjeku. Moram da kažem da je car. Pored toga što je najbolji teniser i najbolji sportista svijeta i simbol slobode, on je pored toga takav čovjek i takva ljudina da ja nisam mogao da vjerujem. prolazio sam pored Novaka, na 4, 5 metara od njega, on je davao intervjue. ja sam išao ka teretani. Odjednom, neko me povuče za rame, a ono ladno Nole, kaže: 'Ajde sad tamo na teren, da peglamo basket. Sad ću da ti 'lomim' noge. Sve je bilo spontano", ispričao je Triki.