Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore učešće na EHF Euro kupu završiće večeras u Podgorici utakmicom protiv Slovenije, prenosi Pobjeda.

Dva rivala odmjerila su snagu prije tri dana u Ljubljani, slavio je naš tim 33:28, uz fenomenalno izdanje u drugom poluvremenu.

"Odigrale smo dobar meč u Ljubljani. Poslije ubjedljivog poraza od Slovenije na Svjetskom prvenstvu, bilo je dosta vremena da napravimo analizu i imale smo veliku želju da pokažemo da to nije realan odnos snaga. Bilo je puno dobrih stvari, ali i prostora za napredak u našoj igri. Sve je ovo dobra uvertira za ono što nas očekuje u novembru, a to je Evropsko prvenstvo. Ima dovoljno vremena do prvenstva, ali neće biti mnogo zajedničkih okupljanja, tako da svaku priliku i svaki meč moramo da iskoristimo da se što bolje uigramo", kazala je kapitenka Jovanka Radičević.

Malo duža rotacija dala je rezultata. Sa Milenom Raičević u napadu i značajnom pomoći Ilde Kepić u odbrani, ,,lavice“ su nagovijestile lijepe stvari, piše Pobjeda.

"Igrale smo dobro u odbrani u prvom meču, Kepić je donijela novu energiju u tom segmentu, a vratila se i Milena, koja nam je zajedno sa Itanom Grbić, donijela smirenost u napadu. To je mnogo bolja situacija nego na Svjetskom prvenstvu, gdje smo igrale sa dva beka i dva pivota. Sada imamo širu rotaciju i to nam daje mogućnost da dajemo lake golove, jer je tranzicija bolja. Očekujem da i u drugom meču protiv Slovenije pružimo dobru partiju, jer uvijek imamo veliku želju kada nosimo dres reprezentacije. Vjerujem da će i navijači doći u velikom broju, iako je Vaskrs i da ćemo ostvariti novu pobjedu."

Značajnu podršku sa gola ,,lavice“ su imale od Marte Batinović.

"Igrale smo dobro i u odbrani i u napadu. Slovenija u revanšu neće nastupiti u kompletnom sastavu, ali imamo jasan cilj pred našom publikom. Idemo na pobjedu sa željom da odigramo što bolje i da nastavimo da se uigravamo za Evropsko prvenstvo u novembru."

U odbrani, kao i u prvom meču, ključ je uspjeha.

"Odbrana je uvijek ključna i bez toga nema ni dobrih izdanja i rezultata. Bilo je grešaka u našoj igri, ali ovi mečevi su idealni da vidimo na čemu treba da radimo do novembra."

Očekuje naša golmanka podršku sa tribina i večeras, posebno u novembru na EP, prenosi Pobjeda.

"Muška reprezentacija je priredila nezaboravno veče u duelu baraža protiv Grčke, nadam se da ćemo i mi u novembru imati podršku pune dvorane. To će biti spektakl i lijepo je da se sve to događa u Crnoj Gori."

Utakmica će se odigrati u ,,Bemax areni“ od 18 sati.