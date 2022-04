Mladi ruski sportista neće biti operisan u Finskoj, zbog rata...

Izvor: Profimedia/Kirill Kukhmar/TASS

Rusiji su zbog vojne invazije na Ukrajinu uvedene brojne sankcije, pa su to na svojoj koži osjetili i sportisti. Izbačeni su ili su suspendovani iz mnogih takmičenja, ali to nije sve.

Jednog mladog neimenovanog hokejaša iz Rusije odbili su i da operišu u Finskoj, prenosi ruski "Šampionat".

"Godinama radimo sa Fincima i možda tome posvećujemo čak pretjeranu pažnju. Mogu vam reći da smo planirali operaciju mladog igrača Tolpara (juniori Salavata), ali su nas pozvali i rekli da građanima Rusije više ne pružaju usluge. To ne sluti na dobro", rekao je sportski direktor Salavat Julajeva.

Rinat Baširov ostao je zatečen zbog ovakve odluke Finaca.

"Ne mogu da kažem da li je to trend u cijeloj državi, ali po tome kako se tumači, to je za nas politička igra"

Prije toga su četvorica finskih hokejaša (Juho Metsol, Temu Hartikainen, Markus Granlund i Sakari Maninen prim. aut.) napustili klub Salavat Julajeva nakon ruskog napada na Ukrajinu, dok bi glavni trener, takođe Finac, Tomi Lamsi takođe trebalo da napusti svoju poziciju.

"Možete da ih tužite lako, ali... Jasno je da sud neće biti na našoj strani, ali to se već zove rasizam. Iz nekog razloga, u Americi je to najopasnija riječ, ali kod nas se to praktikuje u bilo kojoj zemlji", kazao je bivši ruski hokejaš Maksim Sušinski i dodao:

"Zašto se Finci ponašaju tako podlo? Što je pas manji, to više laje. Vidite ko laje: Estonija, Letonija, Poljska i Finska. Ovdje nije čak nisu u pitanju ni sport ni politika, nego ljudske stvari, jer ne možete odbiti liječenje bolesnoj osobi".