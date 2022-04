Nekadašnji najbolji golfer sveta Tajger Vuds priznaje da jedva hoda po terenu, ali da će dati sve od sebe da pobedi.

Izvor: Profimedia

Samo 14 mjeseci nakon što je imao saobraćajnu nesreću nakon koje je bilo pitanje da li će ikada ponovo hodati, Tajger Vuds se vraća na teren! Jedan od najboljih golfera svih vremena potvrdio je da će ove godine učestvovati na masterst turniru.

Sada on ističe da je njegov najveći uspjeh što će se zapravo naći na takmičenju tog kalibra, a priznaje da ima problema sa nogom, koja je čak mogla da mu bude amputirana!

"Osjećam se kao da mogu da igram, a u srijedu ću odigrati još devet rupa i mislim da mogu da pobijedim. Najteži dio u golfu je hodanje. U normalnim okolnostima ono nije lako, a ako se uzme u obzir stanje moje noge, onda je još malo teže”, objasnio je on.

Priznaje da će mu biti teško da odigra cio turnir, ali ističe da će igrati sve dok bude osjećao da je na vrhunskom nivou.

"Takmičenje od 72 rupe je prilično dugo putovanje. Mislim da je za mene uspjeh što sam došao u situciju i u stanje da igram, a sada je sve usresređeno na to kako da dođem do poslednje devetke, mislim da imam šansu, baš kao prije nekoliko godina. Volim da se takmičim i osjećam se dobro kada je takmičenje na visokom nivou. Igraću sve dok osjećam da mogu da pobjeđujem, a nećete me vidjeti ovdje kada osjetim da to više ne mogu", rekao je Vuds.

Vuds je saobraćajnu nesreću doživio krajem februara 2021. godine, a posle svega je završio sa šipkom u nozi i šrafom u stopalu, ali je posle mnogih operacija uspio je da se oporavi.

On u karijeri ima 15 titula, 109 profesionalnih pobjeda i na vrhu rang liste golfera bio je 683 nedjelje.