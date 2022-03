Novak Đoković će se od ponedeljka vratiti tamo gde mu je i mesto.

Neočekivani poraz Danila Medvedeva već u trećem kolu Indijan Velsa vratiće Novaka Đokovića na čelo ATP liste od sledećeg ponedeljka, iako je to trebalo da se desi već juče!

Srpski teniser tako neće drugo biti na drugoj poziciji na ATP listi, nego će se vratiti na tron koji mu pripada, pa čak iako je odigrao minimalan broj turnira usled toga što nije vakcinisan. Odlučio je da igra samo tamo gde mu je dozvoljeno, a nakon što su mu zabranili učešće u Indijan Velsu i Majamiju - zvanično se zna da će igrati u Monte Karlu.

U pitanju je masters na šljaci u njegovoj "drugoj kući" koji se održava od 9. aprila do 17. aprila, a Đoković će sigurno sve do početka Monte Karla biti na čelu ATP liste.

Matematički je nemoguće da će Đoković izgubiti prvo mesto sve do 4. aprila 2022. godine, što znači da je garantovano da će do tada doći do 363. nedelje na vrhu ATP liste. I dalje to nije dovoljno da bi uborio rekord Štefi Graf (377), međutim nije nemoguće da se na čelnoj poziciji održi i tokom trajanja Monte Karla.

Sve će zavisiti od rezultata Danila Medvedeva u Majamiju, drugi teško mogu da ga ugroze, dok ne zaboravimo da će i Đoković konačno u Monte Karlu moći da dođe do bodova i tako odgovori svojim protivnicima.

Naravno, znamo da je sezona šljake omiljena i Nadalu, pa nas tako verovatno čeka gužva u vrhu ATP liste...

Ovako će izgledati od ponedeljka!

