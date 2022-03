Važna odluka velikog šampiona

Izvor: Profimedia

Sedmostruki šampion Formule 1 Luis Hamilton (37) donio je važnu odluku. U sezoni 2022 takmičiće se pod imenom Luis Hamilton Larbalestijer, čime će odati poštovanje i prezimenu svoje majke. As Mercedesa oglasio se tim povodom i javno potvrdio da će ubuduće imati dva prezimena.

"Zaista sam ponosan na svoje porodično ime. Moja mama nosi prezime Larbalestijer i to ću dodati u svoje ime. Zaista želim da njeno prezime stoji uz 'Hamilton'", rekao je on. "Ne shvatam potpuno to što se žene pri vjenčanju odriču svog prezimena", dodao je Hamilton.

S obzirom na to da će se nedelju trkati u Bahreinu, on će i tada voziti pod aktuelnim prezimenom, ali će posle toga učiniti sve da u nastavku sezone nosi i majčino prezime. Njegovi roditelji su se razveli kada je bio dijete, otac je od starta karijere uvijek uz njega na trkama, a na ovaj način odaje veliku zahvalnost i svojoj majci.

Hamilton će početi borbu za još jednu titulu nakon što je u poslednjoj trci prethodne sezone kontroverzno izgubio prvo mjesto u trci sa Maksom Ferstapenom, koji ulazi u takmičarsku godinu kao svjetski "Broj jedan". "Vratio sam se da osvojim osmu titulu. Zbog toga sam opet tu", rekao je Britanac kada je ozvaničio svoj povratak u najbrži cirkus.