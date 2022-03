Novak Đoković je i dalje u dobrim odnosima sa Pepeom Imazom.

Izvor: Profimedia/SAIDI CHRISTOPHE/SIPA

Kontroverzni španski trener Pepe Imaz (47) sarađivao je sa Novakom Đokovićem od 2016. do 2018. godine, ali su i nakon toga ostali bliski prijatelji.

Metode koje je koristio Novakov "guru" nisu odobravali mnogobrojni navijači, navodno se zbog toga Đoković rastao tada i sa Marjanom Vajdom, ali se njih dvojica i dalje redovno čuju. Imaz sarađuje sa Markom Đokovićem u Marbelji, gde im se upravo Novak često pridruži.

Pepe Imaz je u intervjuu za španski "AS" ispričao da je to odnos "koji nema raspored", odnosno u odnosu na to kakve su im potrebe - čuju se češće ili nešto ređe.

"Kada imam nešto da mu kažem, vrata su uvek otvorena, kao i obrnuto. Novakov važan deo života je u Marbelji i zbog toga se češće viđamo. Takođe, njegov brat Marko je ovde i sa njim radim na projektu sa mladim teniserima", ispričao je "guru" Novaka Đokovića.

Upitan da prokomentariše kako se Novak nosi sa svim kontroverzama koje su ga pratile u poslednje dve godine, Imaz je rekao da je srpski teniser sve činio sa "najboljom namerom i željom da pomogne".

"Sve je to činio iz srca, neke stvari uspešnije, neke malo manje. Novak je samo čovek i uči. Za neke stvari je pogrešio i zbog toga je trpeo kritike, ali sve je to prihvatio i učio iz toga. Sve što je činio je iz želje da pomogne, a ne iz interesa", rekao je Imaz i dodao da Đoković poštuje svačije mišljenje.

Osvrnuo se Imaz i na organizaciju PTPA koju je Đoković pokrenuo nezadovoljan radom ATP-a, pa je poručio da je to učinio zato što veruje da je moguće više učiniti za druge tenisere.

"Obično se vidimo uveče na turnirima, nekada kod njega u Marbelji ili Monte Karlu, a tada pričamo i o tome kako da pomogne svojim kolegama. Znam za neke njegove postupke koji nisu poznati i magični su. Voleo bih da je više takvih ljudi...", rekao je Pepe Imaz.