Da li su ovo samo spekulacije i teorije, ili brend zaista to planira, ostaje da se vidi...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković se nedavno rastao sa jednim od svojih najvećih sponzora pošto je raskinuo dugogodišnju saradnju sa Pežoom. Novak je bio jedno od njihovih glavnih zaštitnih lica, ali više neće imati saradnjuu sa ovom kompanijom.

A sada je švajcarski mediji pitaju da li bi Đoković mogao da menja i marku odeće koju nosi! Na portalu "Lucerner Cajtung" novinar Benjamin Vajman iznosi svoju analizu situacije.

"Godinama je Lakosta u vlasništvu grupacije Maus Freres koja se nalazi u Ženevi. Lakosta predstavlja tenis, a osnovana je 1933. godine od strane bivšeg Francuskog tenisera Lakoste. Od 2017. godine rival Rodžera Federera Novak Đoković je ambasador ovog kultnog brenda, a sada on ima ugovor do 2025. godine vredan 9.000.000 dolara godišnje", napisao je on u svom tekstu.

Ipak švajcarski novinar ističe da sada Novak donosi negativan publicitet.

"Partnerstvo sa Đokovićem nije donelo ništa dobro u skorije vreme. Bivši svetski broj 1 je ređao negativne naslove zbog odbijanja da se vakciniše i imigracionog statusa u Australiji. Za sada bi Maus Freres verovatno volela da se osloni na neko novo lice u reklamama", navodi on.

Švajcarac tvrdi da je kompanija već spremila zamene za Novaka!

"Firma je već objavila da će sedmostruka grend slem šampionka Venus Vilijams biti nova ambasadorka. Naveli su da je ona jedna od najinspirativnijih žena u sportu i uvek se borila za jednakost", dodaje Vajman.

Na kraju ostaje pitanje, hoće li Novak ostati zaštitno lice Lakosta?

"Srbin je izgubio svog glavnog sponzora Pežo, ali videćemo da li to ima veze sa koronom, njegovim stavovima ili finansijskim problemima kompanije. Pitamo se, da li je Venus zamena za Đokovića?", završava se tekst.