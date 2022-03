Stošićev rival je ostao zapanjen koliko je sprski borac čvrst.

Izvor: Profimedia

Nakon uvodne pobede u UFC-u nije dobro išlo Darku Stošiću u narednim borbama pa je prešao u KSW i tamo stigao do meča za titulu. Srpski borac je posle nekoliko vezanih pobeda dobio šansu da se bori sa Filom De Frisom za pojas u teškoj kategoriji.

Englez je na kraju slavio nokautom u petoj rundi, ali je posle meča pohvalio srpskog borca i naglasio da nije očekivao da neko može da izdrži takve batine!

"On je jako čvrst momak i zaista ne znam kako je izdržao tako dugo. Neprestano sam ga tukao, a on nije tapkao sve do poslednjeg minuta poslednje runde. Imam samo pohvale za njega, mogu reći da je najčvršći borac s kojim sam se ikad u karijeri borio", rekao je De Fris za Sanderlend Eho.

Posle borbe se oglasio i Stošić koji je naglasio da je propustio veliku šansu, ali da namerava da se bar još jednom bori za titulu u teškoj kategoriji.

''Što se tiče borbe, žao mi je što je propuštena ovakva prilika do koje se teško došlo. Ali dobro, izborićemo se za još jednu nije još gotovo", istakao je on.

Ovako dugi mečevi su retkost u MMA i to je za Stošića na kraju bilo veliko iskustvo.

"Veliko iskustvo bio je meč na pet rundi. Fil je odradio ono što najbolje radi, a ja sam prihvatio njegovu igru i zbog toga izgubio borbu. Daleko sam bio od svog najboljeg izdanja, ali u ovom trenutku dao sam svoj maksimum i u kavezu sam ostavio sve što sam imao. Hvala svima koji su bili u Areni i navijali. Takođe hvala i svima koji nisu bili, ali su pružili podršku sa celog Balkana'', napisao je Stošić posle meča