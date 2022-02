Dijana Đoković je ispričala neke veoma zanimljive detalje...

Majka Novaka Đokovića je otkrila detalje koje je malo ko znao. Dijana Đoković je u emisiji "Dok anđeli spavaju" ispričala neke zanimljive priče.

Prvo je otkrila kako su Nole i članovi porodice posetili patrijarha Pavla na VMA, a onda je prepričala i kako je počelo zabavljanje sa Srđanom, svojim sadašnjim suprugom. Ona je brzo ostala trudna...

Dijana je posle nekoliko meseci veze sa Srđanom saznala da je u drugom stanju i tada je donela odluku da rodi dete. To dete je bio Novak, sada najbolji teniser sveta.

"Kratko smo se zabavljali kada sam ja ostala trudna. Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, sam rekla da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Bila je to neka moja želja da rodim to dete, a sad, šta god on odluči. Nisam mogla da obavezujem nekog sa kim sam nekoliko meseci bila u vezi, bilo mi je to malo previše", ispričala je Dijana.

Njih dvoje su se potom venčali, a posle Novaka su na svet došli Marko i Đorđe.

"Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. S vremena na vreme voli da se igra i da me pita 'Šta bi bilo da te ja nisam oženio, da li bi mi dala da vidim Novaka?'. Na to mu odgovorim sa osmehom 'Ko kaže da bi bio Novak'. Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bio", nasmejala se Dijana.