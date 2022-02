Novak Đoković je najbolji ikada, a talenat je samo deo toga.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je u velikom intervjuu za L'ekip pričao o mnogim temama, a glavna je bila njegovo telo. Pričao je o svemu što radi kako bi ostao zdrav i u formi.

Sve je oduševila njegova rastegljivost na nekim turnirima i u nekim mečevima, a kako je otkrio, to je sve rezultat višedecenijskog rada.

"Iza svega toga je mnogo rada. Ja mogu da se rastegnem kao gimnastičar, a to nije zašpo što sam takav rođen, nego zato što se istežem od sedme godine", naveo je on.

Najbolji teniser na svetu je naglasio da u talenat veruje, ali da je talenat samo mali deo onoga što je potrebno da bi se uspelo.

"Šta je talenat? Da, ja verujem u talenat, recimo da je to genetska prednost, ali on nosi samo mali procenat uspeha. Ostalo je sve u radu", dodao je Đoković.

A kako bi naučio da brine o svom telu, morao je da dobije važne lekcije od svoje "teniske majke".

"Moram da kažem da sam imao sreće da na mene pozitivno utiče moja teniska majka Jelenas Genčić i njen holistički pristup telu; Ona mi je prva rekla da bih morao da pazim šta jedem, koliko sati spavam. Objasnila mi je koliko je bitno čitanje i šta sve moram da radim kako bih uspeo. To je pristup od 360 stepeni, a tako razmišljam od kad sam imao sedam-osam godina", naveo je najbolji teniser sveta.

On je takođe otkrio na koji način je uspeo da se reši ogromnih respiratornih problema koji su ga mučili na startu karijere.

"A u 2010. godini se desila najveća promena kada sam promenio ishranu i to mi je pomoglo da se rešim respiratornih problema koji su me mučili kada sam bio mlađi. Sve sam probao, pa i operaciju nosa, razne lekove, vežbe ali ništa nije pomoglo. Imao sam intoleranciju na gluten a da to nisam ni znao. A dijeta je postala potpouno novi način života. Ona je razlog štšto za sve što stavljam u svoje telo pravim jako stroge procene. Ne možete da me naterate da uzmem bilo šta i to je moj koncept nezavinosti u životu", dodao je Novak.