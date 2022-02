Novak Đoković je pričao o svom sinu, ali i o tome šta je definicija šampiona i u čemu on vidi budućnost.

Izvor: Twitter/@MallorcaChamps

Gdje god se Novak Đoković pojavi, interesovanje je ogromno. Tako je bilo i kada je pred početak turnira u Dubaiju došao na svjetski sajam.

Tamo je prvi reket svijeta bio okružen navijačima, uglavnom su to bila djeca, a iskoristio je tu priliku da priča upravo o mališanima i o radu svoje fondacije.

Kao jedan od primjera rada sa djecom, njihovu ljubav prema sportu i stvaranju ljepše budućnosti za njih je govorio i na svom primjeru. Napravio je paralelu sa sinom Stefanom.

"Djeca su najvažnija, ona su naša budućnost i neophodna im je podrška kako bi se pravilno razvili. Možda neko misli da bih forsirao svog sina da igra tenis, ali to ne bih nikada učinio. Ako bude imao želju da igra tenis, to treba da dođe prirodno. Trenutno se to dešava, igra svakog dana sa sinom mog prijatelja. Čak 99,9 odsto djece koja uzmu reket u ruke to rade jer vole sport, ne zato što žele da zarade novac", rekao je Đoković.

Ovako je izgledala Novakova posjeta sajmu:

Ušao je zatim malo dublje u analizu i pojasnio šta je za njega definicija šampiona.

"Postoji lažna percepcija u sadašnjosti oko toga ko je pravi šampion. Obično asociramo tu riječ sa osobom koja ima trofej. Međutim, neko ko je pronašao svoju svrhu, osjećaj identiteta ko se osjeća ispunjeno i srećno je takođe šampion na svoj način."

Naglasio je da pare ne treba da budu mjerilo za ocjenu nečijeg uspjeha.

"Društvo danas stvara previše pritiska na pojedinca. Ako niste zaradili određenu svotu novca ili ako niste među 10 ili 20 najboljih u svom polju onda kažu da niste uspješni i to je veliki problem sa kolektivom zbog načina na koji tretira ljude", zaključio je Đoković.