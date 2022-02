Novak Đoković prvi put o tome ko je sve stao uz njega tokom mučnih dana u Melburnu

Dok je Novak Đoković u Australiji bio u pritvoru ili u sudnici, nije bilo mnogo njegovih kolega koji su javno i eksplicitno izražavali podršku najboljem na svetu.

Novak je u opširnom intervjuu za Radio-televiziju Srbije govorio o tom periodu, kao i teniserima koji (ni)su bili tu za njega kada mu je bilo najteže.

"Izuzetno poštujem svoje kolege i imam razumevanje za to što su neki odučili da se ne oglase, neki su odlučili da me kritikuju i osude način na koji sam ušao u zemlji, misleći da sam postupio neuispravno... Želeo bih da su imali mogućnost da me kontaktiraju, da sačekaju da se ispriča i druga strana priče, da čuju sve, ali razumem da je teška situacija kada je cela pažnja sportskih i ne samo sportskih medija usmerena ka vama. Onda su dobijali puno pitanja vezano za moju situaciju kada su samo hteli da pričaju o sebi, o svojim pripremama za turnir, o onome što se tiče njihove profesije i imam razumevanja i za one koji su izašli i negativno pričali o meni", rekao je Đoković.

Novak je priznao da ga je najviše iznenadio Nik Kirjos, koji ga je godinama kritikovao, a onda je preko noći postao čovek koji je zbog Đokovića kritikovao svoju zemlju.

"Kirjos me je iznenadio najviše, jer smo imali i određenih nerazumevanja u prošlosti, da ih tako nazovem, a posebno sa njegove strane. Prijatno me je iznenadila njegova podrška, zahvalio sam se njemu, kao i svim ostalim teniserima koji su stali uz mene. Iz vrha tu su Medvedev, Zverev. Aliza Korne... puno teniseki je bilo. Izvinjavam se svima koje nisam spomenuo, a ima mnogih koji su mi poslali lične poruke, a nisu se oglasili u javnosti, a i to razumem, nezgodna je situacija i za njih i za mene", rekao je iskreno Đoković.

Novak je tokom intervjua otvoreno priznao svoju najveću grešku u tou čitavog haosa.