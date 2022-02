Odnedavno grend slem šampion ponovo daje izjave u svom stilu.

Izvor: Profimedia/YouTube/Wimbledon/Printscreen

Nik Kirjos ne prestaje da privlači pažnju. Na Australijan openu je sve šokirao kada je osvojio titulu u dublu, a zemljaci u Australiji su ga zamrzeli zbog podrške Novaku Đokoviću, nakon deportacije Srbina.

Sada je u centru zbivanja zbog svoje izjave u kojoj je jasno poručio - ne želi da bude kao Rodžer Federer.

Poznat po kontroverzama i skandalima, često nepristojnim ponašanjem na terenu i ophođenju prema sudijama i novinarima, Kirjos je oduvek bio "na svoju ruku".

U intervjuu za "ABC" rekao je da ne želi da se menja kako bi imao više navijača.

"Oduvek sam bio samo svoj. Da budem iskren, pogledam se u ogledalo svakog dana i znam da mi nije tesno u sopstvenoj koži. Trebalo mi je dosta vremena da se pogledam u ogledalo i kažem sebi 'baš me briga da li ću osvojiti grend slem'. Ne želim da budem kao Rodžer Federer", kaže Kirjos.

On očigledno smatra da bi u tom slučaju morao da ima perfektan imidž, baš kao Švajcarac. Ali on ne mari za to.

"Ne zanima me kako će me prihvatati jer ljudi oko mene znaju da sam brižna osoba. Uvek sam bio svoj, imam samopouzdanja i pokušavam da pomognem ljudima. Oduvek sam bio takav, i kao dečak. Uvek sam bio emotivan i teatralan na terenu. Prijatno mi je u sopstvenoj koži."

Najveći broj dece se u tenisu ugleda na "veliku trojku", ali Kirjos ima svoje viđenje situacije.

"Želim da me ne pamte samo po tome što sam igrao tenis. Želim da me pamte kao ikonu, nekog ko je izašao i uradio stvari na svoj način. Imaćete uvek Nadale, Đokoviće i Federere, ali ja želim da klinci budu u stilu, 'ako taj momak to može da uradi, možda možemo i mi'", zaključio je Nik Kirjos.