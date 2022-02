Da li će Novak zbog svega ostati bez nekog od sponzora i kako se na to gleda iz drugog ugla, o tome je pričao stručnjak za marketing.

Zbog političkih igara Novak Đoković je deportovan iz Australije. Na prvom suđenju je pobedio, na drugom je tročlano veće potvrdilo odluku ministra za imigracije Aleksa Houka.

Posle svega što se dogodilo se pojavilo dosta pitanja oko srpskog igrača, Karlos Moja je rekao da mu je ugrožena karijera ako se ne vakciniše, a to bi moglo da mu napravi veliki problem u nastavku sezone. A, kako na to reaguju sponzori?

Detaljno je o odnosu sponzora i igrača, konkretno u ovom slučaju između "Lakosta" i Novaka, pričao marketinški eskpert Kolin Fernando. Ispričao je i šta bi moglo da napravi problem srpskom igraču, a šta ide u njegovu korist.

"Ne mislim da će to biti veliki udarac za 'Lakost'. Jeste komplikovana situacija, ali tema vakcinacije nema direktnee veze sa njima ni sa njihovim brendom. Da je u pitanju kvalitet njihovih proizvoda, na primer loš materijal ili tako nešto, onda bi situacija bila drugačija. Osim negativnih medijskih izveštaja, oni ne trpe neku veliku štetu", počeo je Fernando intervju za nemački portal "RND".

NOVAK BI MOGAO A BUDE U PROBLEMU

Medijski izveštaji ne pogađaju previše "Lakost", ali bi jedna stvar mogla da naškodi Novaku.

"Pisanje medija ima uticaj, jer se spominje njihov brend i postoji ta negativna percepcija, ali to nije dugo trajalo. Austrailjan open se završio, poznat je pobednik, tema se promenila. Sledi Rolan Garos i drugi turniri. Ali, ako Novak bude isključen sa još nekog turnira, onda bi to mogao da bude problem i za 'Lakost'."

Pojasnio je odnos na kom funkcionišu brend poput "Lakosta" i kupci.

"Vrednosti brenda jesu važne, zato se od kompanija traži da imaju visok moralni aspekt i ako kompanija ne može da ispuni svoja obećanja, onda će korisnici biti razočarani i to pravi problem. Međutim, to nije slučaj ovde kod Novaka i njih. Vakcinacija je lična stvar i lični izbor. Da je moto 'Lakosta' recimo 'Mi smo ovde za sve, zalažemo se najviše za zdravlje', onda bi bio problem. Ovako mogu da kažu 'Razumemo sve, ali nećemo reagovati'.

ĐOKOVIĆ I ODNOS SA "LAKOSTOM"

Dao je Fernando i primer sa drugim sportistima.

"Ponavljam, vakcinacija je kompleksna tema i teško je dati tačne procene, jer je svaki slučaj individualan. Imali ste recimo Tajgera Vudsa i priče o njegovom neverstvu i varanju, to je imalo uticaj na Tajgera kao osobu, izgubio je taj oreol sjajnog momka, ali to realno nije uticalo mnogo na sponzore. Zato je bitno videti kako će Novak da reaguje u budućnosti i šta će se dogoditi. Odluka da se ne vakciniše je njegova lična i to je u redu. Ušao je u Australiju sa dozvolom i to je takođe u redu. Ali, ako se utvrdi da je slagao ili da je svesno pod koronom išao da se slika sa decom onda bi to bilo teško odbraniti i sa strane brenda i sponzora."

Kao stručnjak za marketing je objasnio i koliko Đoković ustvari znači za "Lakost".

"Đoković je njihovo zaštitno lice, uz Nadala i Federera je jedan od najboljih tenisera ikada. Međutim, ljudi zaboravljaju i da Medvedev nosi 'Lakost' i da je on u Melburnu mogao da preuzme prvo mesto. Ono što ljudi takođe zaboravljaju jeste da je 'Lakost' kompanija koja pokušava da napravi sportsko zaveštanje, osnovana je od strane tenisera i nije sportski brend kao što su 'Adidas' i 'Najk'. Novak im je pomogao da se povežu sa sportom i ako bi kojim slučajem došlo do razlaza onda bi ta kompanija odjednom izgubila taj sportski brend."

ŠTA JE SA DRUGIM SPONZORIMA?

Na direktno pitanje zbog čega se drugi Novakovi sponzori poput "Pežoa", "Heda" ili "Rajfajzena" ne oglašavaju više o tome Fernando je dao zanimljivo objašnjenje.

"Jedan način gledišta je to što ljudi ne gledaju auto na teniskom terenu koji kamere snimaju, niti gledaju reket kompanije 'Hed', već vide Novaka koji je obučen u opremu 'Lakost' i to je razlog zbog čega su oni pod mnogo većim pritiskom od drugih sponzora."

HOĆE LI NOVAK PROMENITI MIŠLJENJE OKO VAKCINACIJE?

Uporedio je Novaka sa legendarnim Džonom Mekinroom.

"Neće Novaka pamtiti kao nekog lošeg momka tenisa poput recimo Mekinroa, ali će ga pamtiti po nekim manama. On je oblikovao eru tenisa sa Rodžerom i Rafom, ali je u isto vreme imao drugačije ponašanje."

Očekuje se da se Novak u narednim danima oglasi i da prvi put javno i detaljno ispriča o svemu što se dešavalo u Australiji.

"Teško je reći šta može da kaže, mislim da će podleći pritisku. Ipak se radi o njegovoj karijeri. Možda će reći dokazati da je stvarno bio bolestan, da ima antitela i da ne može da se vakciniše u ovom momentu, ako je tako onda mi neće biti jasno zašto na tome nije insistirao na početku. Očekujem da će reći sve što ima."

Na kraju je naglasio da veruje da bi Novak mogao da promeni mišljenje o vakcinaciji.

"Mišljenje je promenio Džošua Kimih koji igra za bajern, videli smo da su to učinili i neki drugi sportisti. Važno je da prizna grešku, ako smatra da je napravio grešku u celom tom slučaju oko Australije", zaključio je Kolin Fernando.