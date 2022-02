Ako ste se pitali zašto Novak ima manje bodova nego na početku sezone, ATP raspored je odgovor.

Izvor: Twitter/Printscreen/@wwos/Profimedia

Novak Đoković je dočekao svoju 359. nedelju na prvom mestu ATP liste, ali sa manje bodova nego nakon kraja Australijan opena. Srpski teniser je posle Melburna imao 11.015 bodova, a sada na ATP listi ima 10.875 bodova.

To je zato što su se oduzeli bodovi iz prošlogodišnjeg ATP kupa održanog od 2. do 7. februara, ali ovo su zapravo dobre vesti za srpskog tenisera. On je na tom ATP kupu imao dve pobede,a Medvedev četiri i sada Rus ima 9.635 bodova.

Kada se budu oduzeli bodovi osvojeni na Australijan openu 2021. godine stanje će biti sledeće. Novak će imati 8.875 bodova, a Danil Medvedev 8,435. Biće Novak siguran na prvom mestu i u svojoj jubilarnoj 360. nedelji, kao i u 361.

Ali onda kreće uporeda borba za prvo mesto!

KAKO STVARI STOJE?

Izvor: Profimedia

Danil Medvedev će posle oduzimanja bodova sa Australijan opena 2021. godine biti na 440 bodova manje o Srbina, ali mu na ruku ide što sve do marta neće braniti nijedan bod!

Tada mu se oduzimaju prvi ATP poeni i to za osvojenu titulu u Marseju 2021. godine kada je u finalu savladao domaćeg takmičara Pjera-Igoa Erbera.

Sa druge strane Novak brani bodove iako prošle sezone posle osvajanja Australijan opena nije bio na terenu do aprila! Razlog za to je što se do15. marta 2021. godine zadržava princip najboljeg rezultata u prethodnih 24 meseca, pa mu tako odlazi 500 bodova iz Dubaija.

Ali ne iz Dubaija 2021. godine kada je Aslan Karatsev uspeo da iskoristi sjajnu formu sa početka sezone i da osvoji turnir, već bodovi iz Dubaija 2020. godine.

Tada je Novak u finalu pobedio Stefanosa Cicipasa i uzeo 500 bodova koji mu još uvek stoje na kontu. To znači da će na kraju februara Novak imati 8.375 bodova, a Medvedev 8.435 - 60 više od Srbina!

NOVAK BRANI TITULU, ALI SE NE PITA!

Ipak, to je računica u slučaju da ne izađu na teren, a to nije plan. U njihovim zvaničnim kalendarima još uvek stoji da će u februaru igrati i to na različitim mestima.

Novak je prijavio Dubai, a Medvedev Akapulko, oba turnira iz serije 500. Na taj turnir će Novak otići kao najbolji teniser na svetu, ali i sa saznanjem da odbrana trona neće biti samo na njemu.

Naime Novak brani bodove iz 2020. godine, a Medvedev ne brani ništa, pa ako se odmah oduzmu ti poeni stanje je takvo da je Medvedev u prednosti od 60 bodova.

To znači da će Novak imati samo tri scenarija u kojima ostaje na prvom mestu. Ako Medvedev ispadne u drugom kolu gde startuje takmičenje ili u četvrtfinalu, onda je Novaku potrebno da dođe do polufinala. Ukoliko Rus ode do polufinala u Akapulku Novaku je potrebno finale Dubaija, a ukoliko stigle do finala Akapulka, Novak mora da osvoji turnir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ukoliko obojica osvoje turnire na kojima igraju - Medvedev će postati treći Rus na vrhu ATP liste posle Jevgenija Kafeljnikova i Marata Safina.

KRATKOTRAJNA VLADAVINA?

Izvor: Profimedia

Ukoliko Danil Medvedev i uspe da svrgne Novaka, vrlo je moguće da ta vladavina neće biti dugačka jer mu se već nakon nedelju dana skida 250 poena koje je osvojio prošle godine u Marseju.

S obzirom da se Marsej ove godine igra od 14. do 20. februara i da na njemu Medvedev nije prijavljen, oduzeće mu se 250 bodova.

To znači da ukoliko Medvedev i bude prvi na ATP listi 28. februara, on će pasti sa vrha već posle nedelju dana ukoliko prednost bude manja od 250 bodova.

A gledajući kalkulacije, ona će biti veća od 250 bodova samo ukoliko se Novak ne pojavi u Dubaiju ili ispadne na samom startu, u nekom od prva dva susreta. Kolika je mogućnost za to, procenite sami...

KO SU RIVALI?

Izvor: Profimedia

Treba se podsetiti i kakva će konkurencija biti obojici tenisera koji se bore za mesto najboljeg na svetu.

Što se tiče Novaka u Dubai stiže mlada garda sa Andrejom Rubljovom, Janikom Sinerom, Feliksom Ože-Aljasimom, Hubertom Hurkačom, Denisom Šapovalovim... Tu će biti i Aslan Karacev, Roberto Bautista-Agut, Marin Čilić, Gael Monfis, Nikoloz Basilašvili...

Sa ove tačke gledišta deluje da će Medvedev imati teži posao jer u Meksiko stižu Aleks Zverev, Stefanos Cicipas, Mateo Beretini, Kameron Nori ali i Rafael Nadal...