Rajan Krauzer je jedan od najdominantnijih svetskih atletičara, a u srpsku prestonicu dolazi po zlato i rekord.

Izvor: MN Press

Snaga, brzina, izdržljivost i okretnost satkani su u bacačima kugle, jedne od najatraktivnijih disciplina atletike koja se na programu Letnjih olimpijskih igara pojavila 1896. u Atini. Svetski kralj u bacanju kugle teške 7,257 kilograma je američki superstar Rajan Krauzer koji je novi planetrani rekord postavio 2021. distancom od 23,37 metara.

Njega smatraju jednim od najdominantijih sportista na svetu, pored svetskog rekorda ima i dva olimpijska zlata (Rio 2016. i Tokio 2020. godine). Nedostaje mu još najsjajnije odličje sa Svetskog prvenstva. Priliku za to imaće u Beogradu.

Svetski šampionat u dvorani održaće se u srpskoj prestonici (od 18. do 20. marta), a potom će Krauzer imati šansu i na otvorenom i to u njegovom rodnom mestu, američkoj državi Oregon. Zlato u Beogradu bi ga vinulo u besmrtnost...

"Volim dvoransku atletiku, takmičenja u zatvorenom prostoru uopšte jer je to kontrolisano okruženje, tako da znate da će vreme biti dobro. Osvajanje Svetskog dvoranskog takmičenja mi nije uspelo poslednjih godina, ali nastaviću da se nadam da ću to postići i verujem da će to biti već sad u Beogradu. Nadam se da ću stići do zlata u dvorani pre nego što se moja karijera završi", kaže Rajan.

Iako se još uvek nije takmičio na Svetskom prvenstvu u dvorani američki div zna kako je bacati u Beogradu dok se tamo takmičio na jednokratnom gradskom mitingu bacanja kugle u septembru 2020. Pobedio je sa 22,59 m, oborivši i dotadašnji rekord na tom takmičenju sa skoro dva metra ispred svetskog šampiona Džoa Kovača. Niko ranije nije bacio kuglu više od 22 metra na srpskoj zemlji, ali Krauzer je to učinio i jedan je od glavnih kandidata za zlato u Beogradu. Jedan od glavnih rivala mogao bi da mu bude srpski predstavnik Armin Sinančević.

"Momci koji se takmiče su veoma posvećeni i izuzetno su talentovani. Oni me guraju da budem bolji, a ima mnogo momaka za koje, ako ne radim naporno, znam da će me preći. To je borba da budete broj 1 u ovom događaju. Imao sam sreće što sam protekle dve godine ostao na vrhu, ali znam da moram da radim onoliko koliko sam i ranije, da bih nastavio da pokušavam da budem najbolji i da osvojim još titula."

Na kraju je pričao i o samom obaranju rekorda i koliko mu to znači.

"Bilo je to puno napornog rada i posvećenosti, ali osećam da je najveća stvar za postizanje svetskog rekorda bila da se sklonim sa svog puta, da ne pritiskam sebe, da budem opušten i dozvolim da se to desi. Ključ mog uspeha je da ne pokušavam da forsiram rezultat, već samo dozvolim da se to dogodi. I zato u Beogradu opušteno i neka se desi", zaključio je Krauzer.