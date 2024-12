Živković je rekao i da je očigledno da Pokret za Podgoricu i GP URA više nisu zajedno.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković komentarišući pregovore Pokreta za Podgoricu i koalicija PES-Demokrate i Za budućnost Podgorice ocijenio je da se “očigledno desila neka ozbiljna ucjena”.

On je gostujući u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti rekao da nikakva nova informacija nakon sastanka koji su imali sa predstavnicima Pokreta za Podgoricu i Građanskog pokreta URA nije došlo do njih.

Živković je rekao i da je očigledno da Pokret za Podgoricu i GP URA više nisu zajedno.

“I to dovoljno govori o neozbiljnosti i fregmentaciji na politčkoj sceni”, rekao je on.

On je podsjetio da je Pokret za Podgoricu uoči lokalnih izbora nastupao na antivladinoj platformi.

“Govorili su da su nezadovoljni načinom rad i funkcionisanja gradske uprave dok su bili u koaliciji. Šta se u međuvremenu desilo od izjava kako neće pregovarati sa onima koji ruše Ustav u jednom danu, do toga da drugi dan pozivaju na pregovore one sa kojima su do juče činili vlast ostaje kao otvoreno pitanje. Očigledno se desila neka ozbiljna ucjena”, rekao je Živković.

On je kazao i da mora da podsjeti kako su “graknuli” svi od predstavnika vlasti da se snimaju različiti spotovi oko zgrade Predsjedništva.

“I da govore kako treba (Jakov) Milatović da podnese ostavku ili da vrati mandat građanima. Kako je on prevario tekovine 30. avgusta… Vidite razne pritiske koji su dolazili od Milana Kneževića i nekih drugih predstavnika parlamete većine…”, dodao je.

Kazao je da su se nakon toga onda nadovezale organizacije poput “Miholjski zbor” i još neke iz Nikšića i Danilovgrada kako će pokrenuti “velike litije za odbranu volje građana od 30. avgusta”.

“Onima kojima klecaju koljena pred ovakvim pritiscima ili im se tresu gaće zbog toga što će ih neko pozvati na odgovornost, a smijenili su vlast zbog njene neodgovornosti, nefunkcionalnosti i na kraju završe u istom koalcionom aranžmanu ne treba da budu koalicioni partneri DPS-a”, rekao je Živković.

Dodao je i da “pojedini nemaju hrabrosti i petlje da prekrate vlast koju ne žele”.

“Ne mislim da je proćerdana šansa u pregovorima za Pokretom za Podgoricu. Prošlo je vrijeme da oni sa jednim ili dva odbornika smatra da može ispostaviti uslov da ima ključnu poziciju u glavnom gradu. Politička scena se pretvorila u to, da oni sa jednim ili dva mandata zahtjevaju mjesto predsjednika SO ili gradonačelnika. To je za mene nevaspitano”, rekao je lider DPS.