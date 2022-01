Neodgovornost čelnika Australijan opena se nastavlja, ponovo daju kontradiktorne izjave u vezi Novaka Đokovića.

Kreg Tajli nastavlja da daje izjave o Novaku Đokoviću i nastavlja sa pokušajima da zaključi temu najboljeg tenisera sveta. Sada je istakao da ne želi previše da priča o deportaciji i dalje aktuelnog šampiona Australijan opena.

Prvi čovek tog turnira bi očigledno celu sagu oko Novaka želeo da što pre zaboravi...

"Ono što znam jeste da nam je to svima odvratilo pažnju sa turnira, a ne želimo da se to tako nastavi. Najviše žalimo jer je to odvratilo pažnju svima, a najviše igračima", rekao je u novom obraćanju medijima.

Nedavno je istakao da će Novaku biti dozvoljeno da nastupi u Melburnu naredne godine, ali sada je ipak dosta oprezno govorio o toj temi.

"Ako bih mogao da vidim u kristalnoj kugli i kažem šta će se desiti naredne godine bio bih srećan. Ono u šta sam siguran je da ćemo organizovati sjajan Australijan open 2023. godine i iskoristićemo ovu godinu da ispravimo neke greške. Ali nemam predstavu šta će biti sa pandemijom i da li će biti gotova. Ali se nadam da će biti iza nas i da ćemo ponovo povratiti osećaj normalnosti", dodao je Tajli.

On je naglasio da su turniru igrači na prvom mestu, ali posle onakvog tretmana najboljeg na svetu teško je poverovati u to.

"Svi znaju da smo sve vreme ohrabrivali sve da se vakcinišu i uvek smo pokušavali da uradimo pravu stvar. Nama su teniseri najbitniji i nikada ne želimi da ih ugrozimo", dodao je on.