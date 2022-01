Vilander je iznenađen pričom Zvereva o novcu...

Aleksandar Zverev bio je jedan od favorita za titulu na Australijan openu, imao je šansu da "skine" i Đokovića sa prvog mesta na ATP listi, međutim razočarao je navijače pošto je eliminisan već u osmini finala

Iznenadio ga je kanadski predstavnik Denis Šapovalov (6:3, 7:6, 6:3), a Zverev je bio izuzetno kritički nastrojen prema svojoj igri u Melburnu. "Nestao" je sa terena kada su reflektori bili upereni u njega i potom izjavom iznervirao Matsa Vilandera koji ga je otvoreno kritikovao u emisiji na Eurosportu.

Zverev je rekao da se "žrtvuje" u tenisu, ali uživa pošto može dobro da zaradi od sporta, što je izuzetno iznerviralo prgavog Šveđanina i zbog toga ga je potkačio u emisiji.

"Hm, bilo je baš zanimljivo kada si ga pitao za žrtvu koju mora da podnese kada igra... Nikada nisam čuo Nadala, Federera ili Đokovića da spominju novac", iznenadio se Vilander neočekivanim komentarom nemačkog tenisera koji bi mnoge njegove kolege prećutale.

"Saša kaže da nije kod kuće, ali je to dobar posao jer možda zaradi ogroman novac. Nadam se da će se Saša sabrati i shvatiti da ne želi da bude samo prvi na ATP listi, nego i najbolji teniser na svetu i da to ne dolazi samo od sebe, automatski... Videli smo do kod Rafe i Novaka, podigli su lestvicu visoko, tako da je sada težak posao pred njih. I dalje mislim da će biti najbolji na svetu i da će osvojiti grend slem titulu ove godine".

Podsetimo, Saša Zverev je prošle godine osvojio Olimpijske igre, dok je potom pobedio i na završnom mastersu u Torinu, ali je propustio veliku šansu u Torinu.