Radilo se o treneru hrvatskog tenisera koji nije bio zadovoljan...

Nik Kirjos je u Srbiji privukao dosta pažnje u prethodnom periodu nakon što je u više navrata branio Novaka Đokovića tokom njegovog sudskog slučaja pre deportacije iz Australije, a zbog toga su ga njegovi sunarodnici izviždali jednom prilikom.Ipak, pažnju je privlačio i igrama u dublu, gde je sa Tanasijem Kokinakisom savladao najbolje "dublaše" sveta Hrvate Nikolu Mektića i Matu Pavića, a sada su Australijanci otkrili i detalje sukoba posle meča.

Kirjos i Kokinakis su sve šokirali pobedom u 2. kolu muškog dubla protiv najboljeg para na svetu, a nakon još jedne pobede u toj konkurenciji, na konferenciji za medije bili su upitani da otkriju šta se dešavalo posle meča s Hrvatima.

Podsetimo, Kirjos je na Tviteru otkrio da je jedan od trenera hrvatskog dubla navodno hteo da se potuče sa njim, a novinare su zanimali konkretniji detalji.

Njegov partner Kokinakis je pričao o celom slučaju.

"Bilo je prilično zanimljivo, neću da lažem. Nik i ja smo hteli da budemo profesionalni i otišli smo u teretanu posle našeg dubl meča, to nam je bilo možda i prvi put ikada da smo uradili", počeo je Kokinakis.

"Biću iskren - to je bio Pavićev fitnes trener koji je došao i rolerom (za istezanje mišića, prim. aut.) udario o motku što je jače mogao. I isprva sam mislio da se kao šali, nisam bio siguran da li će da grdi svoje igrače. I onda je došao do Nika i rekao da smo pokazali nepoštovanje... Nik je pogodio protivničkog igrača lopticom, ali to je normalno u dublu, igrači imaju odlične reflekse i moraš tako da odigraš. Pričali su da smo se pravili važnim, ali siguran sam da bi bilo slično da smo mi igrali u Hrvatskoj. To je samo bila energija i na kraju krajeva, bili su besni što su izgubili. Mislim da bi mogli da malo bolje da podnesu poraz, ali na kraju, mi smo samo zabavljali publiku, nismo hteli da pokažemo nepoštovanje", objasnio je australijski teniser.