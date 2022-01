Rolan Garos će ipak biti turnir na kome ćemo gledati Novaka Đokovića čak iako se ne vakciniše.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je po povratku iz Australije saznao da će uslov za SVE grend slem turnire biti potvrda o vakcinaciji protiv korona virusa, ali došlo je do promjene!

Rolan Garos je poslednji u nizu velikih turnira na kome je odlukom vlasti u Francuskoj zabranjeno nevakcinisanim teniserima da učestvuju, međutim nakon velikih pritisaka napravili su izmjene u svojoj politici o "zelenim sertifikatima" i to je vijest koja će obradovati Đokovića.

Odlučeno je da svi oni koji su u poslednjih šest mjeseci preboljeli korona virus imaju isti status kao i vakcinisani, što znači da će Đoković moći da uđe u Francusku.

Pozitivan test na korona virus dobio je sredinom decembra i to znači da će njegova "kovid propusnica" važiti do polovine juna, što automatski znači i da će moći da igra na predstojećem Rolan Garosu. Čak i ako se ne vakciniše, ali opet ne bi bilo šokantno ni to da učini i tako sebe spasi birokratije.

Turnir u Parizu, na kome Novak Đoković brani trofej, počinje 22. maja i završava se 5. juna, a Novak neće imati brige oko kovid propusnice jer će biti zelene boje sve do 16. juna.

Od ponedeljka će svi sportisti morati na raspolaganju da imaju takozvani "super kovid-pasoš", koji se dobija ukoliko su vakcinisani ili je prošlo barem 11 dana od oporavka od kovida, a ne više od šest mjeseci od tog termina, saopštili su u dopuni zakona u Francuskoj.

Podsjetimo, srpski teniser je deportovan iz Australije i trenutno odmara u kod nas, a u međuvremenu mu je stigao poziv iz Holandije da nastupi kod njih.