Najbolji teniser svijeta svuda privlači pažnju.

Izvor: Profimedia

Ne prestaje Novak Đoković da privlači pažnju gdje god se pojavi. U Crnoj Gori je posjetio Ostrog i razgovarao sa monasima, a onda je postao viralan vic o Federeru i Nadalu kojem se smijao.

No, posle susreta sa našim poznatim komičarom , sada je Đoković u centru pažnje jer u Crnoj Gori trenira u parku!

Otkako je deportovan iz Australije, mnogi su se pitali hoće li se Novak Đoković uskoro vratiti na teren i kako će sve to uticati na njegovu karijeru u budućnosti. Iako je Novak najavio da se neće oglašavati do kraja Australijan opena, on u Crnoj Gori već trenira i održava formu.

Đoković je dio slobodnog vremena iskoristio za trčanje, a usnimljen je kako u društvu prijatelja trči kroz park, održavajući kondiciju pred nastavak sezone. Novak je prvo stigao u Tivat, potom i na Ostrog, a navijači će se nadati da bi uskoro mogli konačno da ga vide i na teniskim terenima.