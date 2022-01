Srpski teniser ima kuću i često boravi u zemlji koja je rešila da mu zabrani ulazak?!

Izvor: Profimedia

Iako je pre samo nekoliko dana dobio poziv da se takmiči na Mastersu u Madridu, Novak Đoković možda neće moći da uđe ni u Španiju.

Najbolji teniser sveta boravio je u toj zemlji dva puta krajem 2021. godine, prvo zbog Dejvis kupa, a zatim i zbog priprema za Australijan open koje je delimično obavio na Marbelji gde ima kuću. Ipak, sada je situacija drugačija.

Umešali su se političari i to oni sa samog vrha, pa najbolji svetski teniser možda neće moći da igra ni na jednom turniru u ovoj zemlji. To bi bila katastrofalna vest za karijeru najboljeg tenisera sveta kojem preostaje sve manje turnira na kojima može da učestvuje.

"Gospodin Novak Đoković bi trebalo da se vakciniše, to bi bilo najpametnije u ovom momentu", rekla je Izabel Rodrigez, portparolka Vlade.

Sličnu poruku već je imao premijer Pedro Sančez, pa ostaje pitanje da li će Đokoviću stvarno biti zabranjen ulaz u Španiju sve dok ne primi dve doze vakcine... Po onome što znamo do sada on to ne želi da uradi, a nekadašnja teniserka tvrdi da će tako i ostati.

Od ranije je poznato da na Vimbldonu i US openu neće moći da igraju nevakcinisani teniseri, a takvu odluku doneo je nedavno i Rolan Garos.