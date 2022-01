Crnogorski rukometaši respektuju Sloveniju, ali žele plasman među 12 najboljih u Evropi, kazao je selektor Zoran Roganović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora i Slovenija odigraće sjutra u Debrecinu utakmicu posljednjeg, trećeg kola A grupe Evropskog prvenstva u Slovačkoj i Mađarskoj.

Biće to duel za drugo mjesto i plasman u narednu rundu takmičenja. Crnogorskim rukometašima za plasman među 12 najboljih, zahvaljujući boljoj gol razlici, dovoljan je i bod.

Roganović, koji je zbog koronavirusa propustio prva dva meča na šampionatu, trebalo bi da sjutra predvodi crnogorske rukometaše.

"Nijesam siguran hoću li biti na klupi. Sačekaćemo još to jutarnje testiranje, ali mislim da je istekao obavezni karantin od deset dana", rekao je Roganović.

Komentarišući predstojećeg rivala, on je kazao da je Slovenija jako dobra reprezentacija.

"Želimo da se poslije dugo vremena plasiramo u drugi krug, među 12 ekipa Evrope”, rekao je Roganović.

Roganović, sportski direktor koji ga je mijenjao na klupi Draško Mrvaljević i predsjednik, Rukometnog saveza Petar Kapisoda bili su učesnici druge faze šampionata Evrope 2008. godine, kada je crnogorska selekcija debitantski nastup završila na 12. mjestu.

Crna Gora je, prije dvije godine u Gracu, protiv Srbije upisala prvu pobjedu na evropskim prvenstvima (22:21), ali je u odlučujućem meču za plasman u glavnu fazu ubjedljivo poražena od Bjelorusije (36:27).

Roganović je kazao da su naučili lekciju u Austriji.

"Mnogi su otišli sa ambicijom da ostvarimo prvu pobjedu, ali sada se vidi da nema te euforije, jer se već dvije godine spremamo za ovo. Tada, kada smo pravili analizu, jasno smo vidjeli gdje smo, uslovno rečeno, pogriješili. Momci su odmah nakon utakmice protiv Makedonaca fokusirali da duel sa Slovenijom. Bilo je malo slavlja u svlačionici, što je i normalno, ali odmah su prešli na druge zadatke", rekao je selektor.

Prema njegovim riječima, na velikim takmičenjima je najbitnije zaboraviti šta se dešavalo, jer ako se mislima ostane u prethodnoj utakmici, onda bude puno teže.

Roganović je kazao da izuzetno cijeni Slovence, podsjećajući da članovi te selekcije nose dresove Barselone, Kila, Vesprema, Pik Segedina.

"Prvu utakmicu su odigrali koliko je bilo potrebno da pobijede Makedoniju, koja im je pružila jako dobar otpor, dok su se protiv Danske držali nekih 40 minuta. Sa Slovenijom tradicionalno nemamo dobre rezultate, to je jako dobra reprezentacija, sastavljena od fenomenalnih igrača iz najboljih evropskih klubova. Biće jako teško, ali se čini da smo sazreli i da smo spremni da uđemo u koštac i sa najboljim selekcijama, da budemo konkurentni svima", rekao je Roganović.

On je istakao da problem predstavljaju povrede Mirka Radovića i Vaska Ševaljevića, kao i odsustvo zbog koronavirusa Miloša Božovića, Stevana Vujovića i Stefana Čavora.

Roganović vjeruje da njegov tim uprkos svim problemima može ostvariti cilj.

"Imamo problema sa povredama, vidjećemo da li će Radović i Ševaljević moći da nastupe. Moramo da sačekamo još koji dan da se vrati neko od igrača iz karantina, tako da ćemo morati da se ispraznimo do kraja. Znam da će to biti teško, rizično za nastavak takmičenja, ali daćemo sve od sebe i vidjećemo da li će to biti dovoljno”, zaključio je Roganović.

Obje selekcije uoči posljednjeg kola imaju polovičan učinak - po pobjedu i poraz.

Crnogorska reprezentacija na startu šampionata poražena je od Danske 30:21, dok je u drugom kolu slavila protiv Sjeverne Makedonije 28:24.

Slovenija je u prvom kolu bila bolja od makedonske selekcije 27:25, dok je u drugom ubjedljivo poražena od Danske 34:23.

Duel u Debrecinu počeće u 18 sati.

U drugom meču te grupe, dva i po sata kasnije, sastaće se Danska i Sjeverna Makedonija.