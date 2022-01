Neverovatne stvari traži advokatski tim australijskih vlasti.

Izvor: Profimedia/CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Nakon što je ministar aleks Houk pokrenuo proces za oduzimanje vize novaku Đokoviću, pred australijskim sudom pokrenut je potpuno novi proces. Novak Đoković bi nakon njega mogao da bude deportovan iz zemlje, ali je za sada slobodan čovek.

Za to su se izborili njegovi advokati, mada vlasti u australiji imaju i potpuno drugačiju ideju - da ga ponovo smeste u hotel "Park", imigracioni smeštaj u kojem su katastrofalni uslovi za život.

Kako prenose australijski novinari, to se neće desiti odmah, pošto je sud prihvatio neke od predloga Đokovićevog pravnom tima.

Najbolji teniser sveta biće slobodan sve do saslušanja. Po nekim informacijama, to će se desiti večeras po srpskom vremenu, a do tada će najbolji teniser sveta moći da bude u advokatskoj kancelariji svojih pravnih zastupnika. na istom spratu zgrade biće i ozbeđenje koje će pratiti svaki njegov korak dok se bude pripremao za posetu sudu.

Tek nakon što Novak Đoković pripremi nastup na sudu sa svojim advokatskim timom, prebaciće ga u smeštaj za imigrante u kojem je već proveo nekoliko dana.

Po rečima advokata Lojda, to je opcija na koju pristaje i Novak Đoković, očigledno uveren da će njegova žalba na sudu dati rezultate.