Žalba je već spremna, a prema navodima medija u Australiji biće odmah predata.

Izvor: Profimedia

Srpskom teniseru Novaku Đokoviću poništena je viza za Australiju na osnovu odluke ministra za imigracije Aleksa Houka koji je čekao čak PET dana kako bi se oglasio.

Najvjerovatniji razlog zašto je Houk ćutao toliko dugo jeste kako bi Novaka Đokovića spriječio da se žali na odluku, ujedno bi tako ostao i bez šanse da igra na Australijan openu, a prema pisanju australijskih medija - žalba je već spremna i biće odmah predata kod sudije.

Ono što je zanimljivo je da Novak Đoković zbog toga verovatno neće odmah biti deportovan, pošto je potrebno da se ta odluka još jednom potvrdi na sudu.

To je već otkrio bivši bivši zamenik sekretara australijskog odeljenja za imigraciju Abul Rizvi.

"Ukoliko ministar ukine Đokovićevu vizu, a Novak uloži žalbu, onda postoji opcija po kojoj ministar može da ga pusti iz pritvora na osnovu posebne vize dok traje proces žalbe. To može da mu da dovoljno vremena da odigra Australijan open", poručio je Rizvi na Tviteru.

Objasnio je da su pravila za pomenutu vizu takva da podnosilac "može da je traži na osnovu prava na rad ako postoji finansijska garancija", što je svakako uslov koji ispunjava Novak Đoković.

Rizvi je istakao i da su u Australiji zabrinuti da će Novak uložiti žalbu i da će cio postpupak vratiti na sud, gde bi opet srpski as mogao da pobijedi, međutim nije poznato da li bi sve opet išlo kod sudije Entonija Kelija. Iako je bio na Novakovoj strani, sam je istakao da se nada da je slučaj zatvoren.

"Žalba bi zavisila od tačnog razloga za ukidanje vize. Ako to bude na osnovu karaktera, onda bi se to odnosilo na ponašanje Đokovića, a to se koristi veoma rijetko. Ukoliko taj put izaberu onda bi šanse za novi poraz na sudu bile velike. Drugi osnov bi mogao da bude javni interest, još jedan redak izbor. I treći osnov bi mogao da bude davanje pogrešnih informacija prilikom apliciranja, to se češće koristi. Međutim, Novakovi advokati mogu da tvrde da to nije proporcionalno za ukidanje vize", objasnio je Rizvi na Tviteru.

Za sada se Novak Đoković nije oglašavao, a jutros je odradio trening u Melburnu, dok je otkazao popodnevni, što je u neku ruku bila i naznaka toga da zna šta se sprema.

Australijan open počinje 17. januara.